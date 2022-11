Donald Trump verspricht für heute eine "große Ankündigung". Spekuliert wird, dass der Republikaner 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen will. Michelle Obama ist von der Idee alles andere als angetan.

Die ehemalige First Lady Michelle Obama hat in einem gemeinsamen Interview mit "Stern" und RTL ihre tiefe Sorge vor einem möglichen politischen Comeback von Ex-Präsident Donald Trump in den USA geäußert. Auf die Frage, ob zu ihren persönlichen Ängsten - die sie in einem diese Woche erscheinenden neuen Buch thematisiert - auch die Angst vor einer Trump-Rückkehr gehöre, antwortete Obama: "Der Gedanke daran entsetzt mich zutiefst."

Obama, die von 2009 bis 2017 mit ihrem Mann Barack im Weißen Haus in Washington lebte, hat sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch über Trump geäußert und diesem die Eignung als Präsident abgesprochen. Trump hat für den heutigen Abend eine "große Ankündigung" in Aussicht gestellt. Experten vermuten, dass er dann seine erneute Präsidentschaftskandidatur verkünden wird.

Auf die Frage, ob die US-Demokraten mit dem fast 80 Jahre alten Joe Biden in einen möglichen Wahlkampf gegen Trump ziehen sollten, wollte sich Michelle Obama nicht äußern. "Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass zwar wenige Menschen zur Führung eines Landes befähigt sind, aber so viele zu wissen meinen, wie es besser geht", sagte die 58-Jährige. "Wir versuchen ja auch nicht, unseren Arzt zu belehren oder unseren Automechaniker. Ich lasse mich nicht darauf ein, im Nachhinein die politischen Entscheidungen anderer anzuzweifeln."

Das neue Buch von Michelle Obama mit dem Titel "Das Licht in uns - Halt finden in unsicheren Zeiten" erscheint heute. Darin teilt die ehemalige First Lady mit Leserinnen und Lesern "ihr Wissen und ihre kraftvollen Strategien für Hoffnung und inneres Gleichgewicht in unsicheren Zeiten", teilt die Verlagsgruppe Penguin Random House mit.