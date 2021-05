Der Konflikt in Myanmar weitet sich immer stärker zu einem Bürgerkrieg aus. Vor allem in den grenznahen Provinzen stellen sich Rebellengruppen der Militärregierung entgegen. Im Westen des Landes sind jetzt wohl fünf Rebellenkämpfer bei einem Angriff getötet worden. Die kündigen weitere Kämpfe an.

Bei Kämpfen zwischen der Armee Myanmars und Rebellengruppen sind in den vergangenen Tagen mindestens fünf Angehörige einer Miliz getötet worden. "Mindestens fünf unserer Mitglieder wurden getötet und mehr als zehn weitere verletzt", teilte ein Sprecher der Verteidigungskräfte von Chinland (CDF) mit. Myanmar befindet sich seit einem Militärputsch am 1. Februar in Aufruhr.

Der westliche Bundesstaat Chin in Myanmar, in dem die CDF aktiv ist, hat sich zuletzt zu einem Brennpunkt im inländischen Konflikt entwickelt. Dem CDF-Sprecher zufolge wurden die Milizenmitglieder in der Stadt Mindat getötet. Das Militär nahm dort zudem fünf Bewohner fest.

Der Sprecher sagte, dass CDF-Kämpfer mehrere Armeefahrzeuge in Brand gesteckt und zerstört hätten. Zudem hätten sie Soldaten in einen Hinterhalt gelockt. Das Militär griff Mindat seinerseits mit Artillerie an. Daraufhin habe sich die CDF dann in den Dschungel zurückgezogen. "Wir werden nicht mehr in der Stadt bleiben", sagte der Sprecher. "Aber wir werden bald zurückkommen, um anzugreifen." Bisher verfüge die CDF nur über selbstgebaute Waffen.

Menschen in Mindat haben Angst, das Haus zu verlassen

Die Junta hatte am Donnerstag das Kriegsrecht über Mindat verhängt. Der CDF-Sprecher sagte, die verbliebenen Bewohner der Stadt wagten es nicht, ihre Häuser zu verlassen, da sie Angst hätten, von Soldaten attackiert zu werden.

Großbritannien und die USA hatten sich am Samstag alarmiert über die Lage in Mindat gezeigt und die myanmarischen Streitkräfte zur Einstellung der Gewalt aufgefordert. "Der Einsatz von Kriegswaffen gegen Zivilisten durch das Militär, wie er in dieser Woche auch in Mindat stattfand, zeigt erneut, in welche Tiefen das Regime zu sinken bereit ist, um an der Macht zu bleiben", schrieb die US-Botschaft im Online-Dienst Twitter. Die britische Botschaft erklärte, die Gewalt in Mindat sei "nicht zu rechtfertigen".

In einer Sondermesse für Myanmar hat Papst Franziskus zu Frieden in dem südostasiatischen Land aufgerufen. In seiner Predigt im Petersdom verurteilte Franziskus die Gewalt durch das Militär, das bei einem Putsch Anfang Februar die Macht in Myanmar an sich gerissen hatte.

Die Staatszeitung "New Light of Myanmar" berichtete unterdessen von der Einberufung eines Militärgerichts, vor dem Verantwortlichen für "Terroranschläge" in Mindat der Prozess gemacht werden soll. Demonstranten gegen die Militärjunta solidarisierten sich mit den Menschen in Mindat. In Hpakhant im Norden des Landes hielten Protest-Teilnehmer Plakate mit der Aufschrift: "Bleib stark, Mindat!" in die Höhe. Auch in anderen Landesteilen gab es erneut Proteste gegen die Militärmachthaber. Die Demonstranten fordern unter anderem die Freilassung der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.