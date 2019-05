In den vergangenen Monaten haben viele Migranten ohne gültige Papiere die Grenze in die USA überquert.

Erneuter Todesfall an Grenze Minderjähriger Migrant stirbt in US-Obhut

In Gewahrsam der US-Behörden klagt ein 16-jähriger Einwanderer aus Guatemala über Unwohlsein. Das geltende Protokoll, alle unbegleiteten Minderjährigen schnell an die US-Gesundheitsbehörden weiterzuleiten, wird nicht eingehalten. Wenig später ist der Teenager tot.

Erneut ist ein minderjähriger Einwanderer in Gewahrsam der US-Grenzschützer gestorben. Der 16-jährige Junge aus Guatemala sei bei einer Kontrolle leblos in der Krankenstation Weslaco im Bundesstaat Texas aufgefunden worden, teilte die Grenzschutzbehörde mit. Die Todesursache war zunächst unklar. Es ist bereits der fünfte Todesfall eines minderjährigen Einwanderers aus dem lateinamerikanischen Land in der Obhut des US-Grenzschutzes CBP seit Dezember.

Medienberichten zufolge hatte der Jugendliche über Unwohlsein geklagt. Eine Krankenschwester habe einen Grippeinfekt bei dem Jungen festgestellt. Dem Patienten sei das Grippemittel Tamiflu verordnet worden, er sei in die Krankenstation eingewiesen worden. Eine Stunde bevor der Junge tot aufgefunden wurde, sei er noch einmal überprüft worden.

Nach US-Bundesrecht muss ein unbegleiteter Minderjähriger binnen 72 Stunden nach seiner Festnahme an der Grenze in eine Einrichtung der Gesundheitsbehörden gebracht werden, was in diesem Fall aus bislang unbekannten Gründen nicht geschah. Erst in der vergangenen Woche war ein zweijähriger Junge aus Guatemala in einem Krankenhaus in Texas gestorben, nachdem er zusammen mit seiner Mutter an der Grenze aufgegriffen worden war. In den vergangenen Monaten haben viele Migranten ohne gültige Papiere die Grenze in die USA überquert.

In den sieben Monaten zwischen Oktober - dem Beginn des US-Finanzjahres 2018/2019 - und April wurden nach Angaben von CBP mehr als 530.000 Menschen aufgegriffen. Das sind rund 10.000 mehr als im gesamten Vorjahreszeitraum. Im März und April dieses Jahres registrierte CBP jeweils mehr als 100.000 illegale Grenzübertritte. US-Präsident Donald Trump hat einen nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko ausgerufen, an der er über weite Strecken eine Mauer bauen will.