Moskau sprach von einem militärischen Ziel in Dnipro.

Laut ukrainischen Angaben sterben drei Menschen bei Raketenangriffen auf die Stadt Dnipro. Eine belebte Straße soll getroffen worden sein. Moskau bestätigt den Angriff - spricht jedoch von einer Attacke auf eine Fabrik für Ersatzteile.

Das russische Verteidigungsministerium hat den zuvor von der Ukraine gemeldeten Raketenangriff auf die Industriestadt Dnipro im Osten der Ukraine bestätigt. Moskau sprach jedoch von einem militärischen Ziel des nächtlichen Beschusses, bei dem nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet und 15 verletzt wurden.

Auf dem Gelände des Rüstungsindustriekonzerns "Juschmasch" seien Fabrikhallen für die Ersatzteilproduktion und Reparatur ballistischer Raketen vom Typ Totschka-U vernichtet worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Kiew zufolge richtete sich der Beschuss gegen ein Industriegebiet in der Millionenstadt. Getroffen worden sei aber auch eine belebte Straße in der Umgebung, teilte der Chef der Militärverwaltung von Dnipro, Walentyn Resnitschenko, zuvor auf seinem Telegram-Kanal mit. Unabhängig lassen sich die Angaben beider Kriegsparteien derzeit nicht überprüfen.

Resnitschenko berichtete auch von einem Angriff auf Nikopol, etwa 120 Kilometer südlich von Dnipro. Die russischen Streitkräfte feuerten seinen Angaben nach 53 Raketen vom Typ Grad auf die Stadt ab. Nach Angaben des dortigen Rettungsdienstes und des Regionalgouverneurs wurden zwei Menschen getötet. Die Toten seien unter den Trümmern von getroffenen Gebäuden gefunden worden.

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Großstadt Winnyzja im Westen der Ukraine am Donnerstag kamen jüngsten Informationen zufolge mindestens 24 Menschen ums Leben, darunter drei Kinder. Mehr als 70 Personen sind weiterhin im Krankenhaus, teils schwer verletzt. Moskau verwies anschließend ebenfalls auf den Beschuss eines militärischen Ziels in der Stadt. Die USA wiesen diese Darstellung zurück. "Ich habe keinen Hinweis, dass ein militärisches Ziel dort irgendwo in der Nähe war", sagte ein hochrangiger Vertreter des US-Verteidigungsministeriums.