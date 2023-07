Moskau wird in der Nacht von Drohnen attackiert, nicht zum ersten Mal in diesem Monat. Videos zeigen eine Explosion in einem Geschäftsbezirk, einen verletzten Wachmann soll es geben. Der Kreml macht die Ukraine für den Angriff verantwortlich.

Die russische Hauptstadt Moskau ist erneut zum Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Eine der drei angreifenden ukrainischen Drohnen sei abgeschossen, zwei weitere "durch elektronische Kampfführung ausgeschaltet" worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb bei Telegram: "Ukrainische Drohnen haben heute Nacht angegriffen." An zwei Bürogebäuden sei die Fassade leicht beschädigt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete am Morgen unter Berufung auf Rettungsdienste von einem verletzten Wachmann.

Nicht verifizierte Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen eine Explosion in einem Geschäftsbezirk, der in den frühen Morgenstunden weitgehend menschenleer ist. Der Flughafen Moskau-Wnukowo im Südwesten der russischen Hauptstadt wurde laut TASS vorübergehend für Abflüge und Ankünfte geschlossen. Flüge seien umgeleitet worden. An anderen Flughäfen in der Region lief der Betrieb demnach weiter.

Bereits Anfang Juli hatte Russland eigenen Angaben zufolge fünf ukrainische Drohnen abgeschossen, die den Betrieb des Flughafens Wnukowo gestört hätten. Moskau liegt rund 500 Kilometer von der Grenze Russlands zur Ukraine entfernt. Das Stadtgebiet und das Umland der Hauptstadt waren im Ukraine-Krieg anfangs nur selten ins Visier geraten. Zuletzt gab es aber mehrere Drohnenangriffe auf Moskau, für die russische Behörden die Ukraine verantwortlich machen. Das russische Außenministerium hatte erklärt, solche Angriffe wären ohne die Unterstützung der Ukraine durch die NATO "nicht möglich".

Die Ukraine bekennt sich nicht zu den Angriffen auf russischem Staatsgebiet. Moskau beschießt die Hauptstadt Kiew seit Kriegsbeginn regelmäßig mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern.