(Foto: picture alliance / Russian Look)

Mit einem SU-Kampfjet will Russland ein ukrainisches Boot abgeschossen haben.

Die Ukraine verfügt eigentlich über keine nennenswerte Marine mehr. Dennoch setzt sie mit kleinen Booten und Wasserdrohnen immer wieder Nadelstiche gegen die russischen Besatzer. Nun will Russland zwei kleine Boote zerstört haben, eines nahe einer Gasförderanlage.

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau erneut ein ukrainisches Boot im Schwarzen Meer zerstört. "Am 22. August gegen 11 Uhr Moskauer Zeit (10 Uhr MESZ) hat ein russisches Armeeflugzeug östlich der Schlangeninsel ein Willard Sea Force-Schnellboot aus US-amerikanischer Produktion mit einer ukrainischen Landetruppe an Bord zerstört", teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Wenige Stunden zuvor hatte Moskau bereits die Zerstörung eines Bootes nahe einem Gasfeld im Schwarzen Meer gemeldet. "Heute Nacht hat die Besatzung eines Marinefliegers SU-30 CM der Schwarzmeerflotte ein Aufklärungsboot der ukrainischen Streitkräfte im Bereich russischer Gasförderanlagen im Schwarzen Meer zerstört", teilte das Ministerium auf Telegram mit. Einzelheiten zur Art des ukrainischen Schiffes oder dem genauen Ort wurden zunächst nicht bekannt.

Erst am Montag wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zwei ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer, 40 Kilometer nordwestlich der Halbinsel Krim, abgeschossen. Russischen Angaben zufolge wurden zudem eine Reihe ukrainischer Drohnenangriffe auf russische Kriegsschiffe im Schwarzen Meer vereitelt.

Angriffe beider Seiten haben im Schwarzen Meer zugenommen, seit Russland aus einem Abkommen ausgestiegen ist, das den sicheren Export von ukrainischem Getreide über Schwarzmeer-Häfen ermöglicht hatte.