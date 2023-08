Moskau will Lehrbuch wohl auch in Ukraine einführen

Werk verklärt den Krieg Moskau will Lehrbuch wohl auch in Ukraine einführen

In Russland sollen nach Angaben des Bildungsministeriums ab dem 1. September die neuen Lehrbücher in den Schulen eingesetzt werden.

Moskau hat ein neues Schulbuch verfasst, das die Geschichte ab 1945 aus Sicht des Kremls neu erzählt. Britischen Angaben zufolge soll es auch in den besetzten Gebieten ausgegeben werden. Ziel sei es, die ukrainische Nationalidentität zu untergraben.

Russland setzt nach Angaben der britischen Regierung nicht nur seine Kämpfe, sondern auch seinen Informationskrieg in der Ukraine fort. Das Verteidigungsministerium in London verwies auf ein neues Lehrbuch über russische Geschichte, das ab dem 1. September auch an Schulen in den besetzten Gebieten ausgegeben werden solle.

"Das Buch lobt die sogenannte militärische Spezialoperation und beschreibt die Ukraine als einen ultra-terroristischen Staat." Der Vizechef der Kremlverwaltung, Sergej Kirijenko, sei am 15. August nach Donezk im russisch besetzten Teil der Ostukraine gereist, hieß es im täglichen Update der Briten beim Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. Er habe dort Schulen besucht und deren Integration ins russische Bildungssystem überprüft.

In der Region Saporischschja habe die Besatzungsverwaltung Anweisungen aus Russland bekommen, die neue Standards bei der Akkreditierung von Bildungseinrichtungen beträfen, schrieben die Briten. In Medien der besetzten Gebiete würden auch Journalisten aus Russland eingesetzt. "Ziel von Russland ist es, einen kremlfreundlichen Informationsraum in den besetzten Gebieten zu schaffen, um die ukrainische Nationalidentität zu untergraben."