Politik

Hawaiis Sirenen heulen wieder: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

Zweieinhalb Monate nach dem letzten Raketentest feuert Nordkorea erneut eine ballistische Rakete ab. Auf Hawaii sollen angesichts der Bedrohung ab Freitag wieder Sirenen vor einem atomaren Angriff warnen und erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges heulen.

Nordkorea hat nach einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Das meldete die Agentur am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) unter Berufung auf das südkoreanische Militär.

Die Rakete sei in der Morgendämmerung ostwärts aus der Umgebung von Pyongsong abgefeuert worden. Südkoreanische und US-Amerikanische Behörden analysierten die Flugbahn demnach. Zuletzt hatte Nordkorea am 15. September eine ballistische Rakete abgefeuert.

Der US-Bundesstaat Hawaii nimmt angesichts der möglichen Bedrohung durch Nordkorea derweil Sirenenwarnungen vor einem atomaren Angriff wieder auf. Das Signal soll am Freitagmittag zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges wieder ertönen, berichteten US-Medien. Hawaiis Einwohner sollen so für einen möglichen Ernstfall sensibilisiert werden. Pjöngjang hatte in den vergangenen Monaten mehrfach gedroht, US-Gebiet zu attackieren.

Hawaii liegt etwa 7400 Kilometer von Nordkorea entfernt. Dort leben etwa 1,4 Millionen Menschen. Auf Hawaii ist auch das Pazifikkommando der US-Flotte stationiert. Vern Miyagi vom Katastrophenschutz Hawaiis sagte CNN, im Falle eines Angriffs brauche man fünf Minuten, um das Ziel zu identifizieren. Der Bevölkerung blieben dann 15 Minuten, um Schutz zu suchen, sagte er. "Das ist überhaupt nicht viel Zeit." Die Signale sollen künftig einmal im Monat ertönen.

Die "Washington Post" zitierte Einwohner der Insel Kuaui, die die Atom-Sirenensignale laut Bericht aus eigenem Erleben kennen, die Wiederaufnahme sei klug. "Eine solche Sirene zu hören, erschreckt dich zu Tode. Aber es ist allemal besser, als nur herumzusitzen und sich zu fragen: Warum hat eigentlich niemand einen Plan?", sagte die 79-jährige Judith Fernandez.

Quelle: n-tv.de