Joseph Shen Bin war ehemals Bischof von Haimen - nun füllt er das Amt in Shanghai aus.

Eigentlich ernennt der Papst weltweit alle Bischöfe der katholischen Kirche selbst. Doch die chinesischen Behörden spielen da nun zum wiederholten Male nicht mit und agieren bei einer Ernennung ohne Kenntnis des Heiligen Stuhls. Zum "höheren Nutzen" der Gläubigen gibt Franziskus dazu seinen nachträglichen Segen.

Papst Franziskus hat den von der Volksrepublik China bereits im April ernannten Bischof von Shanghai, Joseph Shen Bin, nachträglich anerkannt. Damals hatte Peking den katholischen Geistlichen aus dem Bistum Haimen abgezogen und in die Metropole mit mehr als 25 Millionen Einwohnern versetzt, ohne dass der Vatikan einbezogen wurde. Nun gab der Papst mit einer knappen Mitteilung grünes Licht.

Nach Auffassung des Vatikans obliegt es allein dem Pontifex, Bischöfe zu ernennen. Chinas Vorgehen widerspreche daher dem "Geist des Dialogs und der Zusammenarbeit", der 2018 mit China in einem Abkommen über das Vorgehen zur Ernennung von Bischöfen festgelegt worden sei, sagte Kardinal-Staatssekretär Pietro Parolin dem Nachrichtenportal Vatican News. Shen Bin sei jedoch ein "geschätzter Seelsorger".

Das Medium hatte zuvor zudem berichtet, dass der Heilige Stuhl von der Einsetzung erst aus den Medien erfahren und dass sich eine ähnliche Einsetzung durch chinesische Behörden bereits im November 2022 ereignet habe, als der Heilige Stuhl die Ernennung eines Weihbischofs "mit Erstaunen" zur Kenntnis nehmen musste.

Heiliger Stuhl hofft auf mehr Konsens

Kardinal Parolin sagte nun in Bezug auf Shen Bins Ernennung, Franziskus habe den einseitigen Schritt Chinas zum "höheren Nutzen" der Gläubigen in Shanghai akzeptiert und deswegen entschieden, "die kanonische Unregelmäßigkeit zu berichtigen". Man hoffe, dass künftig Entscheidungen im Konsens getroffen werden. Eine korrekte Anwendung des Abkommens ermögliche es, "solche Schwierigkeiten zu vermeiden", sagte Parolin. China und der Heilige Stuhl unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.

Joseph Shen Bin wurde laut "Vatican News" am 23. Februar 1970 in Qidong in der Provinz Jiangsu geboren. Nach dem Studium der Philosophie und der Theologie erfolgte 1996 seine Priesterweihe. 2010 wurde er mit dem beiderseitigen Einverständnis des Heiligen Stuhls und der chinesischen Behörden zum Bischof von Haimen berufen.