Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Immer wieder provoziert die Volksrepublik den Inselstaat mit Militärmanövern. Nun dringen erneut Dutzende Kampfflugzeuge in die Verteidigungszone des Landes ein. Es ist die größte Provokation Chinas seit Oktober.

Taiwan hat am Sonntag die schwerste Verletzung seiner Luftverteidigungszone durch chinesische Militärflugzeuge seit Wochen gemeldet. 39 Flugzeuge seien vor dem Eindringen in das Gebiet gewarnt worden, wie das Verteidigungsministerium in Taipei mitteilte. Demnach seien 34 Kampfflugzeuge, ein Bomber und weitere Flieger registriert worden. Bei den Flugzeugen habe es sich um Kampfjets vom Typ J-10 und J-16, ein Kampfflugzeug vom Typ H-6 sowie je zwei Maschinen vom Typ Y-9 und Y-8 gehandelt.

Taiwan schickte den Angaben zufolge Kampfflugzeuge, um die chinesischen Eindringlinge zu warnen. Zudem seien Raketensysteme zu deren Überwachung eingesetzt worden. Schüsse seien nicht gefallen. Es handelt sich um die größte Provokation Chinas im Luftraum nahe Taiwan seit dem 4. Oktober 2021. Damals waren 56 Flugzeuge in die Luftverteidigungszone eingedrungen.

Taiwan beklagt sich seit mehr als einem Jahr über regelmäßige Einsätze der chinesischen Luftwaffe in der Nähe der Insel. Peking hingegen sieht den demokratischen Inselstaat, der sich 1949 vom Festland abspaltete, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an. Zudem lehnt die Volksrepublik China jede Form formeller Beziehungen anderer Länder mit der Inselrepublik ab. Aus taiwanischer Sicht will China mit seinem Vorgehen die Einsatzbereitschaft Taiwans testen und dessen Streitkräfte ermüden. China gab zunächst keine Stellungnahme ab.

Die Volksrepublik hat in der Vergangenheit solche Manöver als Übungen zum Schutz der Souveränität des Landes bezeichnet. Die chinesischen Flugzeuge flogen nicht in Taiwans Luftraum, sondern in die Luftverteidigungszone - einem größeren Gebiet, das Taiwan überwacht und patrouilliert, um mehr Zeit zu haben, auf Bedrohungen zu reagieren.