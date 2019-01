Der neue US-Kongress kommt erstmals nach den Wahlen. Dabei wird die Demokratin Nancy Pelosi zum zweiten Mal in ihrer Politikerkarriere zur Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt. Als politisches Gegengewicht will sie zudem den Druck auf den US-Präsidenten erhöhen.

Die Demokratin Nancy Pelosi ist erneut zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt worden. Die 78-jährige langjährige Fraktionschefin der Demokraten ist damit die politisch mächtigste Frau im Land - und stärkste Gegenspielerin von Präsident Donald Trump. Sie stand der Kongresskammer bereits von 2007 bis 2011 vor.

Während bislang die Republikaner beide Kongresskammern dominierten, ist nun die parlamentarische Macht gesplittet. Im Repräsentantenhaus besetzen die Demokraten 235 oder 236 der insgesamt 435 Sitze; über die Vergabe eines der Mandate in der Kammer ist wegen Wahlbetrugsvorwürfen noch nicht entschieden. Bei der Wahl konnten die Demokraten Trumps Republikanern in einer großen "blauen Welle" - Blau ist die Farbe der demokratischen Partei - unter dem Strich mehr als 40 Sitze abringen.

Der neue US-Kongress repräsentiert auch ein derart breites Spektrum von ethnischen, religiösen und anderen gesellschaftlichen Gruppen wie kein anderer vor ihm. Besonders neugewählte Parlamentarierinnen der Demokraten sind die Exponentinnen dieser gewachsenen Vielfalt.

So wurden etwa die Muslima Ilhan Omar und Rashida Tlaib ins Repräsentantenhaus gewählt. Sie sind die ersten Frauen ihres Glaubens im US-Kongress. Omar flüchtete einst als Kind mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg in Somalia über Kenia in die USA. Tlaib ist eine Tochter palästinensischer Einwanderer.

Während die Ränge der Demokraten im Kongress also weiblicher und "bunter" besetzt sind, werden die Republikaner weiterhin in großer Mehrzahl durch weiße Männer in oft fortgeschrittenem Alter repräsentiert. Für die Wahlchancen von Trumps Partei auf längere Sicht könnte die mangelnde Diversität zu einem wachsenden Problem werden.