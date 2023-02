Bereits im Januar kündigt Präsident Duda an, der Ukraine Leopard-Panzer überlassen zu wollen. Nun löst Polen dieses Versprechen nach eigenen Angaben ein. Gleichzeitig würden ukrainische Soldaten im Ausbildungszentrum in Swietoszow geschult werden.

Polen hat einem Medienbericht zufolge die ersten Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine geliefert. "Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wird am Freitag in Kiew bekannt geben, dass Polen bereits die ersten Leopard-Panzer an die Ukraine geliefert hat", meldete die staatliche Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf Regierungskreise.

Die Bundesregierung hatte Ende Januar unter anderem nach intensivem Drängen Polens die Ausfuhr von Leopard-Panzern aus deutscher Produktion durch andere Staaten genehmigt. Deutschland selbst will 14 moderne Leopard-2-Kampfpanzer der Bundeswehr an Kiew abgeben. Polen kündigte an, der Ukraine Leopard-2-Panzer eines älteren Typs bereitzustellen.

Morawiecki besucht Kiew am Freitag anlässlich des ersten Jahrestags des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Der Regierungschef wolle damit ein "klares Zeichen" der Unterstützung setzen, erklärte der polnische Regierungssprecher Piotr Muller auf Twitter.

Polen ist als Nachbarland der Ukraine besonders von den Folgen des Krieges betroffen. Am Dienstag und Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden Warschau besucht und unter anderem Führer der neun osteuropäischen NATO-Staaten sowie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg getroffen.