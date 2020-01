Polen will ab 2026 eigene F35 im Land stationieren.

Zum Besuch des polnischen Präsidenten lässt Trump eine F35 über das Weiße Haus fliegen. Die Verkaufsshow hat Erfolg. Das Land am Rand der Nato gibt nun eine Bestellung ab. Damit sollen endlich Maschinen russischer Bauart aus dem Arsenal Warschaus verschwinden.

Polen hat zur Modernisierung seiner Luftwaffe einen Milliardendeal über die Lieferung von 32 amerikanische Kampfjets vom Typ F-35 abgeschlossen. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichnete Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak im Luftwaffen-Ausbildungszentrum im ostpolnischen Deblin. "Dies ist ein wichtiger Tag für die polnische Luftwaffe, für die Sicherheit Polens, aber auch für die Sicherheit in unserem Teil Europas", sagte Polens Präsident Andrzej Duda. Das Staatsoberhaupt ist laut Verfassung Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Warschau hat der Rüstungsdeal einen Umfang von 4,6 Milliarden Dollar (rund 4,2 Milliarden Euro). Die Anschaffung der US-Kampfjets avisierte das Ministerium bereits in einem 2017 aufgestellten Modernisierungsplan. Bei einem Besuch Dudas im Juni vergangenen Jahres ließ US-Präsident Donald Trump zu Ehren seines Gastes ein Kampfflugzeug des Typs F-35 über das Weiße Haus fliegen. Im September gab der Kongress grünes Licht für den Rüstungsdeal.

Duda sagte, der Kauf der Kampfjets zeige, dass Polen von den USA als Verbündeter und Freund geschätzt werde. Die ersten F-35 sollen laut Nachrichtenagentur PAP zunächst für die Ausbildung polnischer Piloten in den USA genutzt werden und ab 2026 in Polen stationiert werden.

Polen will Luftwaffe modernisieren

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verwies darauf, dass Polen bis heute teilweise auf russische Kampfflugzeuge angewiesen sei, aber als "vollwertiges und zuverlässiges Nato-Mitglied" die Modernisierung seiner Luftwaffe betreibe. "Das bedeutet, dass der Schatten russischer Dominanz in diesem Teil Europas, den wir vor 30 Jahren losgeworden sind, sich noch weiter von Polen zurückzieht." Polen werde dank der neuen Flugzeuge seine Aufgaben bei der Gewährleistung der Sicherheit und des Friedens an der Ostflanke der Nato noch besser nachkommen können. Die neuen US-Kampfjets sollen in der polnischen Armee die sowjetischen Kampfjets des Typs MiG29 und Su22 ersetzen. Die polnische Luftwaffe verfügt bereits über rund 50 US-Kampfflugzeuge des Typs F16.

In einem Statement von US-Außenminister Mike Pompeo dazu hieß es, Washington freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Nato-Verbündeten Polen bei diesem Projekt und auf die weitere Verbesserung der strategischen Partnerschaft.