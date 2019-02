Neuer Eklat zwischen Warschau und Jerusalem: Israels Außenminister behauptet, viele Polen hätten die deutschen Nazi-Besatzer beim Massenmord an Europas Juden unterstützt. Polens Regierung will nun den Gipfel der Visegrad-Staaten in Israel absagen.

Polen hat mit einer Absage des Gipfels der Visegrad-Staaten in Israel gedroht. Dazu gehören Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Hintergrund ist ein Streit zwischen Israel und Polen, in dem es darum geht, ob Polen mit den NS-Besatzern während des Zweiten Weltkrieges kollaboriert haben. "Angesichts der schändlichen Äußerung des israelischen Außenministers steht die Teilnahme eines Vertreters aus Polen am V4-Gipfel in Israel unter einem sehr großen Fragezeichen", sagte Michal Dworczyk, Chef der Kanzlei von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, im polnischen Radio "Jedynka".

Israels amtierender Außenminister Israel Katz hatte am Sonntagabend im israelischen Fernsehen gesagt: "Es gab viele Polen, die mit den Nazis kollaboriert haben." Katz - selbst Sohn von Holocaustüberlebenden - verwies auf eine Aussage von Ex-Ministerpräsident Izchak Schamir: "Die Polen haben Antisemitismus mit der Muttermilch aufgesogen."

Katz war erst am Sonntag zum amtierenden Außenminister ernannt worden. Mit seinen Aussagen heizte er den eigentlich beigelegten Streit mit Polen wieder an. Regierungschef Morawiecki hatte seinen Besuch bereits zuvor kurzfristig abgesagt. Vorausgegangen war ein Streit über israelische Berichte zu Aussagen von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zur Kollaboration von Polen mit Nationalsozialisten. Statt Morawiecki sollte Außenminister Jacek Czaputowicz zum Visegrad-Gipfel nach Jerusalem reisen.

Netanjahu hatte 2017 an einem Treffen der Gruppe teilgenommen und die Länder dann nach Israel eingeladen.

Mit dem Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 hatte der Zweite Weltkrieg begonnen. Seit knapp einem Jahr gilt in Polen ein neues Gesetz, das es unter Geldstrafe stellt, der polnischen Nation eine Verantwortung für die von Nazi-Deutschland begangenen Verbrechen zuzuschreiben.