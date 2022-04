Das Bundeskriminalamt geht an diesem Morgen in großem Stil gegen Neonazis vor. In fast ganz Deutschland durchsuchen Ermittler Wohnungen, mehrere Verdächtige werden festgenommen. Laut Polizei wollten sie eine terroristische Vereinigung bilden.

Ermittler gehen seit dem Morgen mit einer großen Aktion in elf Bundesländern gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vor. Vier Personen aus dem Umfeld einer Eisenacher Kampfsportgruppe seien festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Zuvor hatten der "Spiegel" und andere Medien berichtet.

Laut "Spiegel" richtet sich die Aktion vor allem gegen mutmaßliche Mitglieder der sogenannten "Atomwaffen Division" (AWD) und einer verwandten Teilgruppierung. Das Bundeskriminalamt (BKA) lasse im Auftrag des Generalbundesanwalts die Wohnungen von 50 Beschuldigten in elf Bundesländern durchsuchen. Laut Bundesanwaltschaft seien vier Männer aus Thüringen festgenommen worden.

Dem Neonazi-Netzwerk werde vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung bilden zu wollen. Gegen einen Teil der Beschuldigten wird wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Einen weiteren Teil verdächtigen die Behörden, einen Neonazi-Verein trotz Verbots weiterbetrieben zu haben. Unter den Tatverdächtigen ist laut "Spiegel" ein aktiver Soldat der Bundeswehr im Rang eines Unteroffiziers. Zu Berufen anderer Verdächtiger wurde bislang nichts bekannt.