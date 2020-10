Erneut Anschlag in Frankreich? Priester in Lyon angeschossen

Nach drei mutmaßlich islamistischen Morden im Umfeld einer Kathedrale in Nizza steht Frankreich unter Schock. Doch es gibt bereits einen weiteren Vorfall: Ein orthodoxer Priester wird vor seiner Kirche durch Schüsse schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat von Lyon sind allerdings noch völlig unklar.

Ein orthodoxer Priester ist in der französischen Stadt Lyon mit einer Schusswaffe angegriffen und verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei mit. Der aus Griechenland stammende Priester sei dabei gewesen, "seine Kirche zu schließen", als er angegriffen wurde. Sein Zustand sei ernst. Der Sender BFM TV berichtete, der Mann sei in den Bauch getroffen worden. Es war von zwei Schüssen die Rede. Auf den Mann sei mit einer abgesägten Schrotflinte geschossen worden, sagte die Polizei weiter. "Die Sicherheits- und Rettungskräfte sind vor Ort. Meiden Sie das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Behörden", schrieb das französische Innenministerium auf Twitter.

Erst am Donnerstag waren in Nizza drei Menschen bei einem mutmaßlichen Terroranschlag in einer Kirche getötet worden. Der Messerangriff hatte weltweit Entsetzen ausgelöst. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete die tödliche Attacke als "islamistischen Terroranschlag", die Antiterror-Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Regierungschef Jean Castex rief die höchste Terror-Warnstufe für das Land aus. Macron kündigte einen verstärkten Schutz von Kirchen und Schulen an. Der schon länger laufende inländische Anti-Terror-Einsatz "Sentinelle" des Militärs werde von bisher 3000 auf nun 7000 Soldaten aufgestockt.

Wegen der erneuten Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen durch die Satirezeitung "Charlie Hebdo" hat sich die Stimmung in muslimisch geprägten Ländern zuletzt gegen Frankreich aufgeheizt. In Staaten wie Pakistan und Bangladesch gingen zuletzt Tausende Menschen bei anti-französischen Protesten auf die Straße.

Macron greift Erdogan an

Derweil griff Macron den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an und warf ihm eine "kriegerische" Haltung gegenüber den Nato-Partnern vor. In einem Interview mit dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera sagte Macron, er hoffe, dass sich die "Dinge beruhigen". Dafür müsse der türkische Präsident Frankreich und die Europäische Union sowie deren Werte respektieren, sagte Macron. Zudem dürfe Erdogan "keine Lügen erzählen und keine Beleidigungen äußern".

Erdogan hatte vergangene Woche zum Boykott französischer Produkte aufgerufen. Hintergrund waren von Macron angekündigte strengere Kontrollen von Moscheen und anderen muslimischen Einrichtungen nach der mutmaßlich islamistisch motivierten Ermordung eines Geschichtslehrers bei Paris.