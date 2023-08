Prigoschin auf Passagierliste - Tote bei Flugzeugabsturz in Russland

In Russland ist einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur TASS zufolge ein Flugzeug abgestürzt. Dabei seien zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter Berufung auf die Flugbehörde heißt es, der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, stehe auf der Passagierliste. Ob er allerdings tatsächlich in der Maschine gesessen hat, ist noch unklar. Das Flugzeug sei auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg gewesen, meldet TASS weiter. Es handelt sich um eine Privatmaschine vom Typ Embraer Legacy.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Luftfahrtbehörde Rosawiazija in der Region Twer, nordwestlich von Moskau. An Bord sollen sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder gewesen sein. Bei Kurznachrichtendienst X - vormals Twitter - kursieren Gerüchte, wonach das Flugzeug abgeschossen worden sein könnte. So mutmaßt der Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Geraschenko, dass sich nahe dem Absturzort eine Lagerhalle für Raketen und Artilleriemunition befinde und durch Flugabwehr geschützt werde.

Prigoschin hatte die Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben 2014 gegründet. Sie war seitdem in Afrika aktiv und auf russischer Seite auch in der von Moskau überfallenen Ukraine. Mehrfach hatte Prigoschin die Kriegsführung Russlands kritisiert und dabei auch wiederholt Verteidigungsminister Sergej Schoigu attackiert.

Bei einem Aufstand vor zwei Monaten am 23. und 24. Juni hielten seine Kämpfer zunächst auf Moskau zu, bevor offenbar eine Einigung mit Präsident Wladimir Putin erzielt worden war.