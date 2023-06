Eine internationale Konferenz berät über den Wiederaufbau der Ukraine. Briten-Premier Sunak will vor allem um private Investoren und Unternehmen werben. Vor der Invasion hat sich das Land beispielsweise zu einem wichtigen Akteur der IT-Branche entwickelt.

Der britische Premierminister Rishi Sunak will kommende Woche bei einer Konferenz in London um private Investitionen für den Wiederaufbau der Ukraine werben. Wie sein Büro mitteilte, will Sunak Investoren und Unternehmen bei der Internationalen Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine am Mittwoch dazu drängen, das vom Krieg zerstörte Land "finanziell stärker" und "technologisch fortschrittlich" zu machen. An dem Treffen nehmen mehr als tausend Regierungsvertreter aus 61 Ländern sowie Wirtschafts- und Unternehmensvertreter teil. Deutschland wird von Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze vertreten.

Die erste Konferenz dieser Art fand im Juli vergangenen Jahres in Lugano in der Schweiz statt. Die jetzige Konferenz, die von Großbritannien und der Ukraine gemeinsam ausgerichtet wird, zielt vor allem auf den Privatsektor ab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird per Video zugeschaltet, sowohl EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als auch US-Außenminister Antony Blinken sprechen voraussichtlich bei der Auftaktsitzung.

Potenziale im IT-Bereich

Sunak will um zusätzliche Investitionen für das Land werben, das sich vor der russischen Invasion zu einem wichtigen Akteur in der globalen IT-Branche entwickelt hatte. "Den Mut der Ukraine auf dem Schlachtfeld muss der Privatsektor mit der Vision beantworten, dem Land beim Wiederaufbau und der Erholung zu helfen. Immer wieder hat die Ukraine ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, Innovation und Kreativität schnell zu nutzen, und ich weiß, dass es bei der Erholung nicht anders sein wird", wird er nach Angaben seines Büros in seiner Rede sagen.

"Die illegale Invasion der Ukraine hat Unternehmen und Lebensgrundlagen im ganzen Land zerstört, aber sie hat weder den Einfallsreichtum noch die Entschlossenheit des ukrainischen Volkes zerstört", will Sunak laut Redetext um Unterstützung werben. "Eine finanziell stärkere, technologisch fortschrittliche Ukraine wird auch ihre Fähigkeit stärken, Russland hinter seine Grenzen zurückzudrängen und eine bessere Zukunft für eine souveräne und moderne Ukraine der Zukunft aufzubauen."