Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Sie starb im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland. Das teilt der Palast mit. Sie starb friedlich am Nachmittag. Ihr Sohn Charles ist neuer König. Er wird zusammen mit seiner Frau Camilla - Queen consort wie ihr offizieller Titel nun lautet - regieren.

Elizabeth hatte den Thron länger inne als jeder britische Monarch vor ihr. Erst kürzlich feierte sie ihr 70. Jubiläum auf dem Thron, den sie 1952 mit gerade einmal 25 Jahren nach dem Tod ihres Vaters George VI. bestiegen hatte. Damals war Winston Churchill Premierminister. Die amtierende Liz Truss ist Nummer 15 an der Spitze einer britischen Regierung während der Regentschaft der Queen. In ihrer Amtszeit gab es ferner 14 US-Präsidenten, von Harry S. Truman bis Joe Biden.

Die Queen war Regentin nicht nur über Großbritannien, sondern auch ein Dutzend anderer Länder des Commonwealth, darunter Kanada, Australien und Neuseeland. Für viele Menschen weltweit war sie schlicht die Personifizierung Großbritanniens. Innerhalb des Vereinigten Königreichs galt sie als Symbol von Pflichtbewusstsein und Stabilität, auch in Zeiten politischer Krisen oder von Turbulenzen in der königlichen Familie selbst. Experte betrachten ihre Popularität als Stütze derjahrhundertealten Monarchie, die in Großbritannien umstritten ist.