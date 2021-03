Eigentlich sollen die Veranstaltungen der "Querdenken"-Bewegung außerhalb der Kasseler Innenstadt unter strengen Auflagen stattfinden. Die Gegner der Corona-Maßnahmen ziehen dennoch ins Stadtzentrum - teils unbehelligt, teils gewaltsam gegen Einsatzkräfte und Gegendemonstranten.

Bei einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Kassel ist es zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und Polizisten gekommen. Bei dem Demonstrationszug der "Querdenken"-Gruppierung durch die Innenstadt seien Einsatzkräfte mehrfach angegriffen worden, teilte die Polizei mit. "Solche Angriffe tolerieren wir nicht. Friedlicher Protest sieht anders aus", schrieb die Polizei auf Twitter. Demonstranten hätten sich in der Innenstadt zu "verbotenen Versammlungen" zusammengefunden.

Demnach waren mehrere Tausend Menschen in der Innenstadt unterwegs und missachteten bei einem nicht angemeldeten Demonstrationszug die Anweisungen der Behörden. Es kam zu Festnahmen und dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken, als die "Querdenker" versuchten, eine Polizeikette zu durchbrechen. Es kam auch zu Rangeleien mit Gegendemonstranten.

Dem "Tagesspiegel" zufolge durften sich die "Querdenker" nur an der Schwanenwiese und dem Platz der Deutschen Einheit unter strengen Teilnehmerbeschränkungen versammeln. In der Kasseler Innenstadt waren demnach nur Gegenproteste zugelassen. Dass die "Querdenken"-Demonstranten dennoch zu Tausenden in die Innenstadt laufen konnten, erklärte "Tagesspiegel"-Reporter Julius Geiler auf Twitter damit, dass die Polizei die Züge weitgehend sich selbst überlassen habe. Die Polizei verwies auf die "unklare Lage", man habe Kenntnis über zahlreiche illegale Aufmärsche in der Innenstadt, könne aber nicht "überall sein", so ein Sprecher laut Geiler.

Wasserwerfer kommen zum Einsatz

In der Innenstadt stünden Wasserwerfer bereit, erklärte die Polizei später. Auf Twitter war zu sehen, dass diese auch eingesetzt wurden. Ein Hubschrauber verschaffe sich einen Überblick, so die Polizei weiter. Der Straßenbahnverkehr in der Innenstadt sei komplett eingestellt. Die Polizei richtete auf Twitter einen "dringenden Appell" an die Demonstranten, "sich an die Hygienevorschriften zu halten".

Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete über Rangeleien zwischen Polizisten und Demonstranten. Die Demonstranten trügen keine Masken und hielten sich nicht an die Abstandsregeln. Auf Spruchbändern war unter anderem zu lesen: "Schluss mit dem Lockdown", "Söder weg" und "Merkel weg".