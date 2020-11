Nach dem Terroranschlag in Wien durchsuchen deutsche Sicherheitskräfte am frühen Morgen Objekte in drei Bundesländern. Der erschossene Attentäter soll Kontakte zu Islamisten in der Bundesrepublik gepflegt haben.

Sicherheitskräfte haben am Morgen in Deutschland mit Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag von Wien begonnen. Es würden Wohnungen und Geschäftsräume von vier Personen in Osnabrück, Kassel und dem Kreis Pinneberg durchsucht, twitterte das Bundeskriminalamt. Die vier Personen seien nicht tatverdächtig, es solle aber Verbindungen zu dem Attentäter Kujtim F. gegeben haben.

Nach Informationen des "Spiegel" sollen zwei der Islamisten aus Osnabrück F. für mehrere Tage in seiner Wohnung in Österreich besucht haben. Bei dem Mann aus dem Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein handele es sich um einen aktenkundigen Gefährder. Der 22-Jährige soll mit seiner Familie in Wien gelebt haben und erst kürzlich nach Deutschland zurückgekehrt sein. Früher habe er auch am Unterricht des Hasspredigers Abu Walaa in Hildesheim teilgenommen, berichtet das Magazin. Der Mann aus Kassel soll gemeinsame Bekannte mit F. haben.