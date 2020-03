In der Coronavirus-Krise greift die Bundesregierung zu drastischen Maßnahmen. Der Wirtschaft sollen unbegrenzt Kredite zur Verfügung gestellt werden.

In der Coronavirus-Krise will die Bundesregierung den deutschen Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Das kündigte Finanzminister Olaf Scholz an.

Die wirtschaftlichen Folgen sollen mit einem umfassenden Maßnahmenpaket eingedämmt werden. "Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um Beschäftigte und Unternehmen zu schützen", erklärte Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) soll ein "umfassender Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen" gespannt werden.