Politik

Rücktritt vom Ministeramt: Robert Habeck will Grünen-Chef werden

Er hat bereits bei den Jamaika-Sondierungen auf sich aufmerksam gemacht: Robert Habeck, Umweltminister in Schleswig-Holstein. Nun strebt er den Parteivorsitz an - würde im Fall der Wahl sein Ministeramt aber aufgeben.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck will sein Ministeramt für den Grünen-Parteivorsitz aufgeben. "Die Entscheidung ist mir extrem schwergefallen, weil ich viele Dinge gegeneinander abwägen musste", sagte der Grünen-Politiker der "Tageszeitung".

"Jetzt ist für mich der Moment gekommen, um zu sagen: Ich möchte gerne Bundesvorsitzender meiner Partei werden." Er werde sich beim Bundesparteitag im Januar zur Wahl stellen und sein Amt als Umwelt- und Agrarminister in Schleswig-Holstein nach einer Übergangszeit aufgeben, wenn er gewählt werde. Diese müsse "pi mal Daumen ein Jahr" lang sein, sagte er der "taz".

Habeck gehört in Schleswig-Holstein einer Jamaika-Koalition unter Führung der CDU an. Er war auch an den letztlich gescheiterten Jamaika-Sondierungen auf Bundesebene beteiligt.

Der derzeitige Ko-Chef der Grünen, Cem Özdemir, hat mehrfach angekündigt, sich im Januar nicht mehr zur Wahl zu stellen. Er macht damit Platz für einen Vertreter des Realo-Flügels der Partei. Özdemir hatte selbst Habeck als möglichen Nachfolger bezeichnet. Als Ko-Vorsitzende wird voraussichtlich Simone Peter vom linken Parteiflügel antreten, die auch schon bisher zur Parteispitze gehört.

Quelle: n-tv.de