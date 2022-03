Die russischen Soldaten rücken weiter auf die ukrainische Hauptstadt vor. Bei Angriffen werden in der Nähe ein Flughafen und ein Luftwaffenstützpunkt zerstört. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums befindet sich der Großteil der russischen Bodentruppen rund 25 Kilometer von Kiew entfernt.

Mit Angriffen von mehreren Seiten erhöht die russische Armee den Druck auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Bei Luftangriffen im 40 Kilometer südlich gelegenen Wasylkiw wurde nach Angaben des Bürgermeisters diesen Samstag der Flughafen zerstört, ein von Raketen getroffenes Öldepot stand demnach in Flammen. In der Nähe der Hauptstadt sei am Morgen ein ukrainischer Luftwaffenstützpunkt durch russischen Raketenbeschuss zerstört worden, meldete der ukrainische Ableger der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Auch ein Munitionslager in Wasylkiw sei getroffen worden.

Vorstädte im Nordwesten Kiews werden seit Tagen von schweren Luftangriffen erschüttert. Inzwischen rücken russische Panzer zudem von Nordosten her immer rascher auf Kiew vor. AFP-Reporter berichteten von dichten Rauchwolken über den nordöstlichen Vororten Kiews. Nach Angaben des Präsidentenberaters Mychailo Podoljak befindet sich Kiew im "Belagerungszustand". Die Ukraine stellt sich auf eine neue Welle von Angriffen auf Kiew, aber auch Charkiw und Donbass-Gebiete ein, wie ein Berater des ukrainischen Präsidialstabschefs mitteilte.

Eine bis zu 60 Kilometer lange russische Militärkolonne hat sich nach britischen Geheimdienstinformationen nördlich von Kiew teils zerstreut. Dies dürfte wahrscheinlich einen russischen Versuch unterstützen, die ukrainische Hauptstadt einzukreisen, teilte das britische Verteidigungsministerium auf Twitter mit. Es könne sich auch um einen russischen Versuch handeln, die eigene Anfälligkeit für ukrainische Gegenangriffe zu verringern. Diese hätten bei den Russen bereits einen erheblichen Tribut gefordert. Während die Gefechte nordwestlich von Kiew weitergingen, befinde sich der Großteil der russischen Bodentruppen nun rund 25 Kilometer vom Zentrum der Dreimillionenstadt entfernt, teilte das Ministerium weiter mit. Darüber hinaus blieben die Städte Charkiw, Tschernihiw, Sumy und Mariupol eingekreist, während sie weiter unter schwerem russischen Beschuss litten.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) warnte angesichts der humanitären Krise in der Ukraine vor einer "unvorstellbaren Tragödie". "Belagerungen sind eine mittelalterliche Praxis, die im modernen Kriegsrecht aus guten Gründen geächtet ist", betonte der MSF-Experte Stephen Cornish.

Die Präsidenten Russlands und der Ukraine hatten zuletzt Aussichten auf ein Ende des seit mehr als zwei Wochen anhaltenden Krieges angedeutet, der in Russland als "Spezialoperation" bezeichnet wird. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Freitag erstmals von "positiven Veränderungen" in den Verhandlungen mit der Ukraine gesprochen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte einen "strategischen Wendepunkt" im Krieg zugunsten seines Landes ausgemacht, ohne in Details zu gehen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte unterdessen, russische Truppen hätten bislang 3491 Einrichtungen der militärischen Infrastruktur der Ukraine zerstört. Das Militär werde "die Offensive in der Ukraine auf breiter Front fortsetzen", zitierten russische Nachrichtenagenturen Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow.