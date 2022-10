Nahe der Grenze zur Ukraine stürzt ein russisches Militärflugzeug über einem Wohngebiet ab. Auf den Videos in sozialen Netzwerken sind gewaltige Explosionen in der Stadt Jeisk zu sehen. Ein Wohnblock steht in Flammen.

In der russischen Stadt Jeisk unweit der ukrainischen Grenze ist ein Militärflugzeug über einem Wohngebiet abgestürzt. Nach Medienberichten katapultierte sich der Pilot mit einem Schleudersitz aus der Maschine. Auf den Videos in sozialen Netzwerken sind gewaltige Explosionen zu sehen. Die Behörden bestätigten gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur "Interfax" den Absturz einer Maschine vom Typ Suchoi-34.

Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, 15 weitere seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Der Telegramkanal "Baza" berichtete von drei Toten und zwölf Verletzten.

In einer ersten Stellungnahme teilte das russische Verteidigungsministerium laut der Nachrichtenagentur "Ria Nowosti" mit, das Flugzeug sei kurze Zeit nach dem Start von einem Militärflugplatz abgestürzt. Die Maschine sei in den Hof eines Wohnkomplexes gestürzt, der Treibstoff des Flugzeugs sei in Brand geraten. Die Ursache des Absturzes sei der Brand eines der Triebwerke während des Starts gewesen, erklärte das Ministerium unter Berufung auf die Piloten, die sich retten konnten. Dem Ministerium zufolge handelte es sich um einen Übungsflug.

Nach Medienberichten war die Su-34 mit Waffen beladen. Nach Angaben des Ministeriums für Katastrophenschutz explodierte die Munition nach dem Absturz, danach griff das Feuer auf das Hochhaus über. Laut den lokalen Behörden gelang es der Feuerwehr inzwischen, den Brand im Wohnblock zu lokalisieren. Mindestens 45 Wohnungen sind demnach durch das Feuer beschädigt worden.

Jeisk liegt in der Region Krasnodar am Ufer des Asowschen Meeres im Südwesten Russlands. Die Stadt zählt knapp 90.000 Einwohner. Am gegenüberliegenden Ufer, rund 70 Kilometer entfernt, liegt die ukrainische Stadt Mariupol, die in den ersten Kriegsmonaten massive Zerstörungen erlitt. Durch die Belagerung der Stadt kamen Tausende Menschen ums Leben.