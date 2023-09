Russischen Angaben zufolge greift die Ukraine erneut Moskau mit Drohnen an. Bürgermeister Sergej Sobjanin berichtet, die Luftabwehr habe drei Attacken vor der Hauptstadt abgewehrt. Ob sie wirklich Kurs auf das Zentrum genommen hatten, ist unklar.

Russische Luftabwehrsysteme haben am Morgen nach Angaben der örtlichen Behörden drei Drohnen im Westen des Landes abgeschossen. Die Luftabwehr habe "Drohnen zerstört, die versucht haben, Moskau anzugreifen", erklärte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sergej Sobjanin, bei Telegram. Ersten Informationen zufolge habe es "keine Opfer" gegeben.

Das russische Verteidigungsministerium teilte auf Telegram mit, eine Drohne sei über der Region Kaluga südwestlich von Moskau geflogen. Eine zweite Drohne sei nordwestlich der Hauptstadt über dem Bezirk Istrinsky abgefangen worden. Eine dritte Drohne wurde demnach nordwestlich von Moskau in der Region Twer abgeschossen. Das Ministerium machte keine Angaben dazu, ob die Drohnen Kurs auf Moskau nahmen. Sobjanin zufolge entstand im Bezirk Istrinsky Schaden durch herabfallende Trümmer. Diese würden durch den Katastrophenschutz beseitigt, erklärte er.

Die Region Moskau und die annektierte Halbinsel Krim waren nach Angaben der russischen Behörden in den vergangenen Wochen wiederholt Ziel von ukrainischen Drohnenangriffen. Die Ukraine hatte Anfang Juni eine Gegenoffensive gestartet.

In der Nacht zum Montag hatte Russland nach eigenen Angaben ukrainische Drohnen in der Luft über dem Schwarzen Meer nahe der Krimhalbinsel und über dem Territorium der Region Kursk zerstört. Die Krim war zuvor zuletzt am Samstag angegriffen worden. Russland zerstörte drei ukrainische Schiffsdrohnen beim Versuch, die Brücke zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland anzugreifen. Die Grenzregion Kursk war am Freitag angegriffen worden.