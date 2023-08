Immer wieder attackiert Russland die Ukraine mit Raketen und Drohnen. Am Morgen schickt der Kreml erneut acht Marschflugkörper auf das Nachbarland. Dessen Luftwaffe kann vier zerstören und vermutet, dass unter den Geschossen auch Attrappen waren. Trotzdem werden zwei Zivilisten verletzt.

Mehrere Regionen in der Ukraine sind Berichten zufolge am frühen Morgen unter Beschuss russischer Marschflugkörper geraten. Unter anderem wurde in den Außenbezirken von Kiew die Luftabwehr aktiviert, wie die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt bei Telegram mitteilte. Im Umland der Hauptstadt wurden den Angaben zufolge zehn Häuser, zwei Autos und eine Halle mit landwirtschaftlichen Maschinen durch herabstürzende Raketenteile beschädigt. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, die Marschflugkörper seien von russischen Kampfflugzeugen bei der Stadt Engels an der Wolga gestartet worden. Insgesamt seien acht Flugkörper beobachtet worden. Vier von ihnen seien über der nördlichen und zentralen Ukraine abgeschossen worden. In der ganzen Ukraine gab es am frühen Morgen für rund drei Stunden Luftalarm.

Den Behörden zufolge zielten russische Raketen auch außerhalb von Kiew auf den Norden und die Mitte des Landes. Es könnte sich bei einigen der Lenkraketen um Attrappen gehandelt haben, hieß es. Solche Militärangaben lassen sich meist nicht unabhängig überprüfen.

Auch der Gouverneur von Tscherkassy, Ihor Taburez, schrieb in seinem Telegram-Kanal, dass das zentralukrainische Gebiet die Luftabwehr aktiviert habe. Russland führt seit rund 18 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland, immer wieder überzieht Moskau die Ukraine mit Raketenangriffen.

Unterdessen teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass die Luftabwehr über Nacht ukrainische Drohnenangriffe über den Regionen Brjansk und Kursk abgewehrt habe. Die unbemannten Luftfahrzeuge seien über den Grenzregionen im Südwesten des Landes zerstört worden, teilte das Ministerium am Morgen in seinem Telegram-Kanal mit.