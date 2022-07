SPD-Vize Müller will bundesweit gültige Fahrkarten behalten

9-Euro-Tickets sind nicht nur günstig, sie ersparen auch viel Nachdenken beim Ein- und Umsteigen. Dieser Erfolg soll nach Forderung von SPD-Fraktionsvize Müller beibehalten werden. Auch künftig soll es bundesweit gültige Fahrkarten geben. Allerdings darf dafür nicht an falscher Stelle gespart werden.

SPD-Fraktionsvize Detlef Müller hat sich dafür ausgesprochen, nach dem Auslaufen des erfolgreichen 9-Euro-Tickets weiterhin bundesweit gültige Fahrkarten für Bus und Bahn anzubieten. "31 Millionen Nutzerinnen und Nutzer allein im Juni machen das 9-Euro-Tickets bereits jetzt zu einem klaren Erfolg. Ausschlaggebend für den Erfolg ist neben dem sehr günstigen Preis für viele Menschen vor allem die Einfachheit des Tickets", sagte der Verkehrspolitiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Einsteigen, mitfahren, aussteigen - ohne sich über Tarifzonen oder Verbundgrenzen Gedanken zu machen - das spricht viele Menschen an. Daran müssen wir anknüpfen."

Deshalb sei es absolut richtig, dass sich Bund und Länder gerade im Rahmen des Ausbau- und Modernisierungspaktes verständigen und dabei auch über die Zukunft der Tarifstruktur mit bestenfalls bundesweit gültigen Tickets beraten, so Müller weiter. "Hierfür werden die Erfahrungen des 9-Euro-Tickets eine wichtige Rolle spielen."

Müller warnte in den Funke-Zeitungen jedoch davor, zur Finanzierung solcher Angebote an anderen Stellen im öffentlichen Personennahverkehr zu sparen. "Klar ist aber auch, dass die Finanzierung des ÖPNV weiterhin eine Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen bleiben muss und gerade in Zeiten gestiegener Energie- und Lohnkosten Preisanreize nicht zu Lasten des Betriebs und des Angebotsausbaus gehen dürfen", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete.