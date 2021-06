Mehrere sächsische Parlamentarier sollen vom Verfassungsschutz des Bundeslandes ausgespäht worden sein - ohne gesetzliche Grundlage. Unter den Opfern der Datenaffäre ist offenbar auch der stellvertretende Ministerpräsident Martin Dulig.

Der sächsische Verfassungsschutz hat laut einem Medienbericht illegal Daten über den Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten des Landes, Martin Dulig, gesammelt und gespeichert. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf einen Bericht der für die Geheimdienstaufsicht zuständigen Parlamentarischen Kontrollkommission des Landtags (PKK).

Demnach habe der Geheimdienst unter anderem eine kritische Äußerung Duligs zum Umgang des Koalitionspartners CDU mit dem Thema Rechtsextremismus gespeichert. So habe der SPD-Politiker im Rahmen einer Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung erklärt, dass auch die Christdemokraten eine Verantwortung dafür tragen, welche Zustände heute in Sachsen hinsichtlich Rechtsextremismus herrschten. Die CDU habe das Problem 25 Jahre lang verharmlost und relativiert.

Außerdem soll der Verfassungsschutz Duligs Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken ausgewertet haben. Dafür werde im PKK-Bericht als Beleg ein Facebook-Posting aus dem Oktober 2018 genannt, schreibt der "Spiegel".

PKK-Bericht bezeichnet Vorgehen als "rechtswidrig"

Laut dem PKK-Bericht war das Vorgehen des Verfassungsschutzes eindeutig illegal. Keine der gesammelten Daten habe die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Speicherung erfüllt. Zudem sei die Erfassung des Facebook-Postings "eine gravierende Grenzüberschreitung" gewesen, heißt es laut "Spiegel" in dem Papier. Schon die Erhebung der Information sei "als rechtswidrig" zu bewerten. Dulig sei somit "Objekt nachrichtendienstlicher Informationsbeschaffung" geworden.

Neben dem stellvertretenden Ministerpräsidenten werden in dem Papier wohl auch weitere sächsische Abgeordnete genannt, zu denen der Verfassungsschutz Daten sammelte, darunter der Fraktionschef der Linken, Rico Gebhardt, sein Fraktionskollege Marco Böhme sowie die Grünen-Politiker Valentin Lippmann und Christin Melcher.

Alle genannten Parlamentarier sollen dem PKK-Bericht zufolge zuvor selbst Auskunftsersuchen an den Verfassungsschutz gerichtet haben. In den Antworten habe die Behörde in mehreren Fällen Informationssammlungen einräumen müssen. Auslöser für die Anfragen seien Untersuchungen der PKK zur Sammlung und Speicherung von Daten sächsischer AfD-Abgeordneter gewesen. Der Vorgang hatte in Sachsen zu erheblichem politischen Streit geführt und soll einer der Gründe für die Ablösung des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Gordian Meyer-Plath gewesen sein.