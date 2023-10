Will bei der Bundestagswahl 2025 nicht mehr für die Linke antreten: Sahra Wagenknecht.

Linken-Politikerin Wagenknecht hat sich mit der Parteispitze überworfen und erwägt schon länger die Gründung einer eigenen Partei. Nächste Woche soll es soweit sein. Für die Linke könnte das schwerwiegende Folgen haben.

Lange hielten sich die Gerüchte, nun wird es konkreter: Am Montag will Sahra Wagenknecht in der Bundespressekonferenz die Gründung einer eigenen Partei tatsächlich verkünden, wie RTL/ntv aus dem Umfeld der Linken-Politikerin erfuhr. Eine Bestätigung gab es vonseiten Wagenknechts bisher nicht.

Wagenknecht wird zunächst die Gründung eines Vereins vorstellen: "BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit e.V.". "BSW" wurde demnach vor Kurzem in ihrem direkten Umfeld aufgebaut, das Kürzel soll für "Bündnis Sahra Wagenknecht" stehen. Dazu soll auch eine Art Programmentwurf vorgestellt werden und ein Ausblick für den weiteren Ablauf der Parteigründung.

Wagenknecht hat sich mit der Linkenspitze überworfen und erwägt schon länger die Gründung einer eigenen Partei. Sie wirft den Bundesvorsitzenden Martin Schirdewan und Janine Wissler vor, die Interessen von Menschen mit wenig Geld nicht genug zu vertreten. Wagenknechts Unterstützer Christian Leye nannte es traurig, dass die Linke in den großen westdeutschen Bundesländern keine Rolle mehr spiele.

Einen Austritt aus der Linken und der Bundestagsfraktion wird laut RTL/ntv-Informationen aber zunächst nicht auf der Tagesordnung am Montag stehen. Nach dem Wechsel des Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze zur SPD Anfang Oktober hat die Linksfraktion im Bundestag nur noch 38 Mitglieder. Mit weniger als 37 Mandaten würde sie ihren Status als Fraktion verlieren. Das droht der Linken bei der Gründung der Wagenknecht-Partei, da Bundestagsabgeordnete zur neuen Partei wechseln könnten.