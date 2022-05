Scholz wendet sich in Ansprache an Deutsche

Zum Jahrestag des Kriegsendes Scholz wendet sich in Ansprache an Deutsche

Am 8. Mai wird in vielen Ländern an die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erinnert. An diesem Tag will nun auch Bundeskanzler Scholz eine Rede halten. Das Thema: Der Krieg in der Ukraine und das Ende des Zweiten Weltkriegs.

Bundeskanzler Olaf Scholz will sich am Sonntag in einer Fernsehansprache an die Bundesbürger wenden. Dies verlautet aus Regierungskreisen. Dabei will er offenbar über den Krieg in der Ukraine und das Ende des Zweiten Weltkriegs reden.

Die Ansprache soll demnach am Sonntagnachmittag aufgezeichnet und am frühen Abend ausgestrahlt werden. Scholz hatte sich bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar mit einer Ansprache an die Bevölkerung gewandt.

Am Sonntag, den 8. Mai, wird in mehreren Ländern an die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erinnert. Der Tag markiert damit auch die Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa.

Am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine hatte sich Scholz bereits mit eindringlichen Worten an die deutsche Bevölkerung gewandt. Damals versicherte er, dass diese "Verletzung der Souveränität der Ukraine durch Russland" nicht hingenommen werde. Scholz machte Kreml-Chef Wladimir Putin persönlich für den Angriff verantwortlich und rief ihn auf, diesen sofort abzubrechen. Die russische Führung werde "einen hohen Preis" zahlen, sagte er.