Politik

Streitpunkte mit Merkel: Seehofer verschiebt Masterplan Asylpolitik

Horst Seehofer verschiebt überraschend die Vorstellung seines Masterplans Asylpolitik. Das bestätigt das Bundesinnenministerium. Offenbar gibt es zwischen Horst Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel Differenzen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer verschiebt völlig überraschend die Vorstellung seines sogenannten Masterplans zur Asylpolitik. Das Ministerium sagte den angekündigten Termin ab. "Einige Punkte müssen noch abgestimmt werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest", erklärte das Ministerium. Zu den konkreten Gründen äußerte es sich nicht. Seehofer wollte eigentlich ein Paket mit 63 Maßnahmen zur Asylpolitik vorstellen.

Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Hintergrund sind wohl Differenzen zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Frage, wer an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollte.

Seehofer wollte sein lange angekündigtes Konzept eigentlich an diesem Dienstag in Berlin präsentieren. Seehofers Plan sieht nach Informationen der "Bild am Sonntag" vor, dass Flüchtlinge ohne Papiere und abgeschobene Asylbewerber, die nach Deutschland zurück wollen, an der Grenze abgewiesen werden sollen. Das hätte wohl vor allem für das Nachbarland Österreich Konsequenzen.

Merkel hatte am Sonntagabend in der ARD-Talkshow "Anne Will" gesagt: "Ich möchte, dass EU-Recht Vorrang hat vor nationalem Recht." Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, Merkel und Seehofer wollten einige Punkte noch miteinander besprechen. Aus Regierungskreisen hieß es: "Es gibt noch Abstimmungsbedarf." Seehofer geht es bei seinem Plan auch darum, die Asylverfahren zu beschleunigen. An der Vorstellung des Masterplans sollte auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller beteiligt sein. Er will mehr Anstrengungen zur Bekämpfung von Fluchtursachen.

Im unionsinternen Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an deutschen Grenzen beharrt CSU-Landesgrupppenchef Alexander Dobrindt auf der Position seiner Partei. "Diese Zurückweisung muss Teil eines Masterplans Migration sein", erklärte Dobrindt. "Das ist die Rechtslage in Europa. Und ich will, dass die Rechtslage an den Grenzen umgesetzt und durchgesetzt wird."

"Keine nationalen Alleingänge"

Die CDU hat skeptisch auf Überlegungen von Horst Seehofer reagiert, Flüchtlinge direkt an der Grenze zurückzuweisen, falls sie schon in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. "Wir sind der festen Überzeugung, dass dies durch nationale Alleingänge nicht gelöst werden kann", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Den CDU-Gremien habe Seehofers Konzept noch nicht vorgelegen, sagte Kramp-Karrenbauer. Sie wies darauf hin, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag mit dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz über die neuen Ideen sprechen will. Dazu gehörten zum Beispiel ein System der flexiblen Solidarität, eine echte europäische Grenzschutzpolizei und ein gemeinsames Asylsystem in Europa. Es bestehe eine gute Chance, dass gerade jetzt, da Österreich die EU-Ratspräsidentschaft übernehme, entscheidende Schritte auf diesem Weg möglich seien. Merkel habe bereits mit Kurz telefoniert.

Quelle: n-tv.de