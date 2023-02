In London fordert der ukrainische Präsident erneut die Lieferung von Kampfjets. Die Briten bieten zunächst die Ausbildung von Piloten an. Für Selenskyj steht kurz darauf der nächste Überraschungsbesuch an: Es geht zu Macron nach Paris - auch Kanzler Scholz wird dazukommen.

Bei seiner Rede vor den Parlamentariern in London hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Verbündeten seines Landes einmal mehr zur Lieferung von Kampfflugzeugen aufgefordert. "Ich richte an Sie und die Welt den Appell ... für Kampfflugzeuge für die Ukraine, Flügel für die Freiheit", sagte Selenskyj in Westminster Hall vor Mitgliedern beider Kammern des britischen Parlaments in London.

Selenskyj war zuvor am Flughafen Stansted im Londoner Nordosten gelandet. Seinen Besuch in Großbritannien hatte die britische Regierung kurz zuvor bekannt gegeben - es ist der zweite Besuch Selenskyjs im Ausland seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine vor fast einem Jahr.

Die britische Regierung hatte zuvor verkündet, dass sie der Ukraine eine Ausbildung unter anderem für fortgeschrittene ukrainische Kampfjet-Piloten anbieten werde. Bei der Lieferung von Kampfflugzeugen war Premierminister Rishi Sunak bislang zurückhaltend gewesen - in der vergangenen Woche erklärte er, dass dies "Monate" oder sogar "Jahre" an Ausbildung für die Piloten erfordern würde. Das angekündigte Training scheint nun die Türen für eine Kampfjet-Lieferung zu öffnen, zu der Kiew seine Unterstützer seit geraumer Zeit drängt.

Scholz trifft Selenskyj in Paris

Großbritannien ist einer der vehementesten Unterstützer der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Im vergangenen Jahr stellte London Kiew 2,3 Milliarden Pfund (rund 2,5 Milliarden Euro) an Militärhilfe zur Verfügung - die zweithöchste Summe nach den USA.

Nach seinem Überraschungsbesuch in London wird der ukrainische Präsident am Mittwochabend in Paris erwartet. Das teilte der Elyséepalast mit. Laut Bundesregierung soll auch Kanzler Olaf Scholz dort hinreisen. Die drei Politiker werden am Abend zusammentreffen. Am Donnerstag reisen alle drei Politiker weiter zum EU-Gipfel nach Brüssel. Bei den Gesprächen dürfte es in erster Linie um die weitere Unterstützung der Ukraine in dem russischen Angriffskrieg gehen. Selenskyj könnte auf weitere Waffenlieferungen drängen, etwa Kampfflugzeuge. Auch der Weg zur EU-Mitgliedschaft dürfte Thema sein.