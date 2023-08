Mehr als 20 Soldaten an Bord Senkrechtstarter stürzt bei Militärübung in Australien ab

Bei einer Militärübung in Australien kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall. Eine Maschine der US-Streitkräfte stürzt im Norden des Landes ab. An Bord sind mehr als 20 Menschen.

Ein US-Militärflugzeug mit mutmaßlich mehr als 20 Menschen an Bord ist Berichten zufolge während einer Übung auf einer Insel nördlich des australischen Festlands abgestürzt. Die Maschine vom Typ V-22 Osprey stürzte am Morgen nahe den Tiwi-Inseln im Northern Territory ab, wie die australische Nachrichtenagentur AAP und der Sender Sky News unter Berufung auf Polizei und Militär berichteten. Der Rettungsdienst Care Flight teilte mit, drei Passagiere seien in ein Krankenhaus in der Stadt Darwin gebracht worden. Weitere Informationen über Tote und Verletzte liegen nicht vor.

Das australische Verteidigungsministerium erklärte, das Flugzeug habe US-"Verteidigungspersonal" an Bord gehabt. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. An der Übung "Predators Run" nehmen Soldaten aus den USA, Australien, Indonesien, den Philippinen und Osttimor teil.

Bei der V-22 Osprey, das von den Herstellern Bell und Boeing gebaut wird, handelt es sich um ein Kipprotor-Wandelflugzeug. Es vereint die Vorzüge eines Flugzeugs mit denen eines Hubschraubers. Die Maschine startet und landet mithilfe von Rotoren senkrecht wie ein Helikopter und fliegt dann wie ein Flugzeug. Die V-22 Osprey soll vor allem dazu dienen, Soldaten und Zivilisten schnell und sicher aus Gefahrenzonen zu bergen.

Das Flugzeug erreicht Geschwindigkeiten von über 600 Kilometer pro Stunde und ist damit doppelt so schnell wie der CH-46-Helikopter aus der Vietnamzeit, der bei den US-Streitkräften durch den Senkrechtstarter abgelöst wurde. Die Osprey kann auch höher fliegen und weitaus länger in der Luft bleiben als die alten Hubschrauber. Das US-Militär hat bereits mehrere Abstürze dieses Typs hinnehmen müssen. Zuletzt kamen im Juni 2022 bei einem Unfall mit einer Osprey-Maschine in Südkalifornien vier US-Marinesoldaten ums Leben.