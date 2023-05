Nach dem Ende der Schlacht um Berlin hissten Rotarmisten am 2. Mai die sowjetische Fahne auf dem Dach des Reichstages.

Am Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus soll angeblich über dem Reichstagsgebäude in Berlin das sowjetische Banner wehen. Das zumindest suggerieren Fotos und Videos im Netz. Bei genauerer Betrachtung fallen jedoch etliche Ungereimtheiten auf.

Es ist eines der berühmtesten Fotos des Zweiten Weltkriegs: Am 2. Mai 1945 weht die Flagge der Sowjetunion über dem Reichstag. Wenige Tage später endet der Weltkrieg gegen Hitler-Deutschland mit der Kapitulation der Wehrmacht. Genau 78 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus soll jetzt wieder die Sowjetflagge mit Hammer und Sichel ("Banner des Sieges") über dem Westportal des Berliner Reichstagsgebäudes gehisst worden sein - das zeigen angeblich Videos und Fotos, die in sozialen Netzwerken Verbreitung finden. Die Aufnahmen passen jedoch aus mehreren Gründen nicht zu dem vermeintlichen Zeitpunkt.

Der Bundestagsverwaltung ist kein Vorfall mit einer solchen Flagge bekannt, wie sie auf Anfrage mitteilte. "Dort wehen allein auf den vier Türmen, wie gehabt, die deutschen und eine Europaflagge", erklärte ein Sprecher. Auch das Wetter in den angeblichen Videosequenzen passt nicht zum aktuellen Geschehen. Während der Himmel in vielen der verbreiteten Clips eher grau und von Wolken bedeckt ist, scheint im Berliner Zentrum an diesem Montag bei frühlingshaften Temperaturen die Sonne von einem strahlend blauen Himmel.

Genauso stimmt die Vegetation nicht überein. Mittlerweile tragen die Bäume deutlich mehr Blätter als auf einigen der Aufnahmen im Netz. Dazu kommt: In einem der Videos, die vermeintlich vom Morgen des 8. Mai 2023 stammen sollen, scheint die Sonne auf die Westfassade des Reichstagsgebäudes. Doch das ist nur an Nachmittagen möglich.

Handelt es sich also möglicherweise um Bilder, die schlicht einige Wochen alt sind? Auch dafür gibt es keine Belege. Der Bundestagsverwaltung ist auch aus der Vergangenheit, etwa den vergangenen Wochen, kein derartiger Vorfall bekannt. Aufnahmen der Fahne mit einem Datum vor dem 8. Mai 2023 lassen sich im Netz nicht finden. Die Bilder kursieren erst seit Montagvormittag, unter anderem in russischsprachigen Kanälen des Messengerdienstes Telegram.

Die verbreiteten verschiedenen Videos, die offenbar gezielt am diesjährigen 8. Mai veröffentlicht wurden, widersprechen sich auch gegenseitig etwa bei Vegetation, Schattenwurf und Wetter. Sie können daher nicht an ein und demselben Tag aufgenommen worden sein.