Auch Pharmabranche zurückhaltend Spahn dämpft Erwartungen an Impfgipfel

Zusammen mit den Impfstoffproduzenten wollen Bund und Länder über den verpatzten Impfstart diskutieren. Schon vor dem Treffen warnt Gesundheitsminister Spahn vor zu hohen Erwartungen. Allerdings sei der Gipfel auch ohne konkrete Beschlüsse sinnvoll, so der CDU-Politiker.

Vor dem am Nachmittag stattfindenden Corona-Impfgipfel haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die Pharmabranche die Erwartungen an die Bund-Länder-Konferenz gedämpft. Gegenüber der "Bild"-Zeitung machte Spahn am Sonntagabend deutlich, dass er nicht mit konkreten Beschlüssen rechnet. "Wir können durch einen Gipfel allein nicht mehr Impfstoffe produzieren", sagte er. Durch ständige Forderungen nach mehr Impfdosen "wird die Produktion nicht schneller".

Auch der Verband der deutschen Pharma-Unternehmen gab sich zurückhaltend. "Eine Impfstoff-Fabrik ist kein Bücherregal aus dem Möbelhaus, das man schnell aufbauen kann", sagte der Präsident des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller, Han Steutel , dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wäre es so, hätten wir es doch längst gemacht." Für die komplexe Herstellung von Impfstoffen seien geeignete Produktionsanlagen und qualifiziertes Personal nötig.

Mehrere Regierungschefs der Bundesländer hatten am Wochenende einen klaren Fahrplan für die Impfungen in den kommenden Wochen gefordert. "Meine dringende Erwartung an den Gipfel ist, dass wir einen nationalen Impfplan bekommen, auf dessen Grundlage wir Bundesländer Impftermine vergeben und auch einhalten können", sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Spahn sagte dazu, der Bund könne den Ländern am Ende nur jene Informationen zu Liefermengen und Daten übermitteln, die er selber von den Hersteller erhalte. Dies geschehe aber bereits. "Es ist nicht so, dass wir die Daten verheimlichen", betonte der Gesundheitsminister gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Spahn unterstrich zugleich, dass der Gipfel auch ohne konkrete Beschlüsse sinnvoll sei: "Es ist ein Wert an sich, dass Bund und Länder gemeinsam agieren, ein gemeinsames Verständnis haben, ein gemeinsames Ziel haben, einen gemeinsamen realistischen Blick haben auf das, was geht und was nicht geht."

Der um 14 Uhr per Videoschalte stattfindende Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Länderchefs ist eine Reaktion auf die Probleme beim Impfstart in Deutschland und die Diskussion um die Menge der zur Verfügung stehenden Impfdosen. An den Beratungen nehmen auch Vertreter der Impfstoff-Hersteller und der EU-Kommission teil.