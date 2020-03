In den Krankenhäusern arbeiten viele Ärzte, Schwestern und Pfleger bereits am Limit - mit diesem dramatischen Aufruf hatte sich etwa die Uniklinik Essen an die Öffentlichkeit gewandt. Nun fühlen sich viele Krankenhaus-Mitarbeiter von der Politik im Stich gelassen.

Immerhin 3,3 Milliarden Euro sollen an Krankenhäuser fließen, damit sie die Corona-Krise schultern können. Während Gesundheitsminister Spahn stolz ein Interview dazu gibt, reagieren die Krankenhäuser empört - sie scheinen kurz davor zu stehen, auf die Barrikaden zu steigen.

Mit heftiger Kritik haben Krankenhaus-Verbände auf den Entwurf eines Eilgesetzes aus dem Bundesgesundheitsministerium reagiert, das in der Corona-Krise ihre Leistungsfähigkeit absichern soll. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) spricht von einem gebrochenen Versprechen, in Hamburg herrscht die blanke Empörung. Die Krankenhäuser der Hansestadt seien fassungslos über das Auseinanderklaffen politischer Versprechen und der vorgesehenen Umsetzung, heißt es in einer Mitteilung der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft.

Sie vertritt als Dachverband 35 öffentliche und private Krankenhäuser in Hamburg mit 31.600 Beschäftigten. "Eine erbsenzählerische, kleinkrämerische Erweiterung eines an sich schon dysfunktionalen Finanzierungssystems ist das Gegenteil von dem, was Krankenhäuser jetzt brauchen", sagte der Vorsitzende Jörn Wessel. "Den Krankenhäusern muss jetzt der Rücken frei gehalten werden, damit sie alle Energie darauf verwenden können, eine gute Versorgung für die nächsten Monate zu organisieren." Der Gesetzentwurf gehe nach Auffassung der Krankenhausgesellschaft in die völlig falsche Richtung.

Auch die Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) missbilligt Spahns Gesetzentwurf. Der breche das Versprechen der Kanzlerin zu einem umfassenden Schutzschirm für die Krankenhäuser. Diese würden im Stich gelassen. Kein Euro solle für die hohen Mehrkosten für Schutzausrüstung fließen, so DKG-Präsident Gerald Gaß. "Die finanziellen Hilfen zur Schaffung der (...) zusätzlichen Intensivplätze sind viel zu niedrig angesetzt." Der Sprecher des Krankenkassen-Spitzenverbandes, Florian Lanz, sagte hingegen: "Die gesetzliche Krankenversicherung steht bereit, damit alles finanziert werden kann, was jetzt für die Versorgung der Corona-Patienten gebraucht wird."

Die Bundesregierung hatte angekündigt, die Kliniken in der Coronavirus-Pandämie mit Milliarden-Hilfen am Laufen zu halten. Auch Ärzte und Pflegekräfte sollen unterstützt werden. Das Hilfspaket für Kliniken, Ärzte und Pfleger des Bundes soll in diesem Jahr voraussichtlich rund 3,3 Milliarden Euro umfassen. Ausgeglichen werden sollen Einnahmeeinbußen für Krankenhäuser, weil sie Intensivbetten für Coronavirus-Patienten frei machen. Die Ausfälle durch Verschiebung oder Aussetzung planbarer Aufnahmen, Eingriffe oder Operationen sollen durch einen Pauschalbeträge ausgeglichen werden.

Spahn sagte der "Bild am Sonntag": "Rückwirkend ab letztem Montag gibt es erstmals Geld für leere Betten." Für zusätzliche Intensivbetten sollen festgelegte Schwerpunktkliniken einen Bonus bekommen. Die Länder sollen Vorsorge- und Rehaeinrichtungen für die akutstationäre Behandlung Infizierter bestimmen können.