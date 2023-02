Bei seinem Staatsbesuch in Malaysia macht Bundespräsident auch Bekanntschaft mit Orang-Utans - allerdings ein bisschen näher als erwartet. Weil sich Affenmännchen Edwin beim Besuch einer Aufzuchtstation zu sehr für den Politiker interessiert, muss Steinmeier Reißaus nehmen.

Orang-Utans zu sehen, das war die Hoffnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender, als sie das Semenggoh Wildlife Center im malaysischen Teil der Insel Borneo besuchten. Dass die Tiere ihnen so nah kommen, war allerdings nicht eingeplant.

Steinmeier musste am Samstag ein Statement für Journalisten mit einem Resümee seiner Südostasien-Reise auf Bitten der Wildhüter abbrechen und sich in sichere Entfernung begeben. Der Grund: Orang-Utan Edwin, eines der stattlichsten Exemplare der Aufzuchtstation, steuerte auf ihn zu. "Ist mir auch noch nicht passiert", sagte Steinmeier, "konnte es aber auch nicht, weil ich dieser Spezies zum ersten Mal begegnet bin, obwohl das genetische Material dem unseren sehr ähnlich sein soll."

Bedrohlich fand Steinmeier die Begegnung nicht. Aber: "Diejenigen, die sich hier besser auskennen mit den Tieren und ihrem Verhalten, haben jedenfalls dazu geraten, dass man keine Auseinandersetzung suchen sollte", sagte der SPD-Politiker. Zuvor hatten er und seine Frau die Tiere bei der Fütterung beobachtet. Die Orang-Utans verspeisten genüsslich Bananen, Papayas und Ananas.

Letzte Station der Ostasienreise

Die Insel Borneo war die letzte Station auf Steinmeiers dreitägiger Reise nach Malaysia. Gemeinsam mit Büdenbender hatte er den Nationalpark im Bundesstaat Sarawak besucht und eine kurze Wanderung durch den Regenwald unternommen. Beide ließen sich die dortige Artenvielfalt, deren Bedrohung und Schutz erläutern. Sein Eindruck aus den Gesprächen in Malaysia sei, "dass das Thema Schutz der Umwelt, Schutz des Klimas sehr ernst genommen wird", so Steinmeier.

Steinmeier hatte sich seit Donnerstag in dem ostasiatischen Staat aufgehalten. Bei politischen Gesprächen in der Hauptstadt Kuala Lumpur bekräftigten er und Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim am Freitag die Absicht beider Staaten, ihre wirtschaftlichen und politischen Beziehungen weiter auszubauen.