Opposition zweifelt Ergebnis an Straßenkämpfe nach Wahl in Belarus

Schon im Vorfeld der Wahl in Belarus rechnet die Opposition mit Manipulationen, jetzt sieht sie sich bestätigt. An Lukaschenkos 80-Prozent-Sieg mögen auch die vielen Protestierenden nicht glauben, die am Abend in Minsk und anderen Städten auf die Straße gehen.

Nach Ende der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) ist es am Abend in mehreren Städten des Landes zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Tausende Menschen haben sich auf zentralen Plätzen versammelt, um gegen Wahlfälschungen zu demonstrieren. In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die unter anderem zweigen, wie Polizisten in der Hauptstadt Minsk auf Menschen einschlagen. Andere Passanten attackieren daraufhin die Sicherheitskräfte, um eine Festnahme zu verhindern.

In Minsk setzten die Beamten Leuchtgranaten ein, um die Protestierenden zu vertreiben. Den Videos zufolge waren allein in der Hauptstadt schätzungsweise 10.000 Menschen im Zentrum unterwegs. Autos hupten auf den Straßen. Die Sicherheitskräfte sperrten viele Metro-Stationen ab. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass das Internet landesweit nicht funktionierte. Am Präsidentenpalast wurden Hundertschaften zusammengezogen. Die Polizei nahm viele Demonstranten fest. Eine genaue Zahl lag zunächst nicht vor. Die Menschenrechtsorganisation Wesna sprach am Abend von zunächst mehr als 50 Festnahmen. Es soll auch viele Verletzte geben, Die Proteste dauern an.

Auch in anderen Städten des Landes gab es Proteste. In der Stadt Baranawitschy, südwestlich von Minsk, zählten Beobachter bis zu 10.000 Demonstranten. Die Polizei habe auch Tränengas eingesetzt. In Brest im Westen der Ex-Sowjetrepublik gingen die Sicherheitskräfte ebenfalls hart gegen friedliche Demonstranten vor.

Zum Teil mehr Stimmen als Wähler

Staatliche Meinungsforscher hatten zuvor einen Sieg von Staatschef Alexander Lukaschenko prognostiziert. Er soll angeblich 79,9 Prozent der Stimmen erhalten haben. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja soll den so bezeichneten Exit Polls zufolge 6,8 Prozent der Stimmen eingesammelt haben. Tichanowskajas Stab teilte nach Auszählung der ersten Stimmen jedoch mit, dass die 37-Jährige in mehreren Wahllokalen im Land deutlich gewonnen habe. Sie habe dort gewonnen, wo es keine Fälschung gegeben habe.

Nach der Veröffentlichung der offiziellen Prognose zweifelte Tichanowskaja das Ergebnis an: "Ich glaube an das, was ich mit eigenen Augen sehe und ich sehe, dass die Mehrheit hinter uns steht", sagte die Frau des verhafteten Bloggers Sergej Tichanowski, der eigentlich kandidieren wollte, jedoch im Vorfeld inhaftiert und von der Wahl ausgeschlossen wurde. "Ich glaube, dass wir schon gewonnen haben, weil wir unsere Angst, unsere Apathie und unsere Gleichgültigkeit besiegt haben", so Tichanowskaja weiter. Die Opposition hatte bereits vor dem Urnengang erklärt, sie rechne mit Wahlbetrug.

Diese Befürchtung sah Tichanowskajas Mitstreiterin Maria Kolesnikowa bei einer Pressekonferenz am Abend dann auch bestätigt. So habe die Beteiligung in mehreren Wahllokalen bei mehr als 100 Prozent gelegen. Der Regierung warf sie vor unfähig zu sein, das Land zu regieren. "Die Behörden sollten eingestehen, dass die Mehrheit auf der anderen Seite steht", sagte Kolesnikowa.