Strobl will den CDU-Vorsitz an Fraktionschef Hagel (r.) übergeben.

Er hat die CDU in Baden-Württemberg nach dem Machtverlust zurück in die Landesregierung geführt. Seit 2016 ist er Innenminister in Stuttgart. Nun kündigt Thomas Strobl den Rückzug von der CDU-Spitze im Bundesland an. Sein designierter Nachfolger will sich erst zur Wochenmitte äußern.

Der baden-württembergische Vize-Regierungschef Thomas Strobl verzichtet auf eine erneute Kandidatur für den CDU-Landesvorsitz. "Ich trete beiseite", sagte der 63-Jährige in Stuttgart nach Gremiensitzungen seiner Partei. Er sei dabei nicht unter Druck gesetzt worden. "Das ist eine souveräne Entscheidung." Strobl führt den Landesverband seit 2011. Mit der Entscheidung werde der von ihm eingeleitete Erneuerungsprozess fortgesetzt. Strobl will Innenminister und stellvertretender Regierungschef bleiben.

Strobl schlug den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag, Manuel Hagel, als seinen Nachfolger vor. Dem 35-Jährigen werden seit Monaten Ambitionen auf den CDU-Landesvorsitz und die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl im Jahr 2026 nachgesagt. Hagel kündigte an, sich erst am Mittwoch zur Machtfrage im CDU-Landesverband äußern zu wollen. Dann kämen Führungsgremien der Partei zusammen und er wolle sich persönlich erklären.

Hagel will sich demnächst erklären

In den vergangenen Monaten lief die Frage nach einem möglichen Nachfolger Strobls an der Parteispitze auf Hagel zu. Der Zeitpunkt sei gekommen, an dem er die Verantwortung für die Partei in jüngere Hände legen möchte, teilte Strobl nun mit. "Ich bin davon überzeugt, dass der Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel unserer Partei die notwendigen Impulse geben wird für eine erfolgreiche Zukunft." Am Ende entscheidet der CDU-Landesparteitag am 18. November in Reutlingen darüber, wer Parteichef wird.

Strobl traf sich dem Vernehmen nach am Sonntag noch mit mehreren CDU-Bezirksvorsitzenden. Am heutigen Montag trug er dann seine Entscheidung in den CDU-Gremien vor. Er selbst sprach von einem "Übergang in einer freundschaftlichen und harmonischen Art und Weise".

Strobl ohne Landtagsmandat

Baden-Württemberg war politisch knapp sechs Jahrzehnte lang fest im Griff der CDU. 2011 kam bei der Landtagswahl die spektakuläre Wende: Nach 58 Jahren verlor die Partei die Macht an Grün-Rot. Bis 2016 war die CDU in der Opposition, was für sie eine völlig neue Erfahrung war. Seitdem regieren die Christdemokraten als Juniorpartner mit den Grünen mit Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Voraussichtlich im Frühjahr 2026 wird ein neuer Landtag gewählt.

Strobl gelang es sowohl 2016 als auch 2021, die Partei in die Regierung zu führen - und einen Bedeutungsverlust in der Opposition zu vermeiden. In beiden Landesregierungen wurde Strobl Innenminister. Was für eine Auswirkung Strobls Verzicht auf den Parteivorsitz auf die Zusammenarbeit in der grün-schwarzen Regierung hat, ist unklar. Strobl gilt als Stabilitätsanker der Koalition - mit einem sehr guten Draht zu Ministerpräsident Kretschmann. Er werde weiterhin alles tun, damit die Landesregierung stabil arbeite, sagte Strobl. Er sitzt allerdings nicht im Landtag. Von 1998 bis 2016 saß er im Bundestag. Strobl ist mit der Tochter des früheren Bundesinnen- und -finanzministers Wolfgang Schäuble verheiratet. Christina Strobl ist derzeit Programmdirektorin der ARD.