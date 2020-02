Terrorangriff in London

Die Spurensicherung am Tatort dauert an.

Nach dem Messerangriff in London laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Scotland Yard stuft den Fall als Terroranschlag ein. Berichten zufolge soll der erschossene Täter wegen islamistischer Propaganda vorbestraft sein.

Der mutmaßlich islamistische Angreifer, der am Nachmittag in London zwei Menschen verletzt hat, war nach Medienberichten einschlägig vorbestraft. Demnach sei der Mann erst im vergangenen Monat aus dem Gefängnis entlassen worden. Laut den Berichten verbüßte er etwa die Hälfte einer rund dreijährigen Haftstrafe wegen der Verbreitung von islamistischer Propaganda.

Der Angreifer hatte am Nachmittag gegen 14 Uhr (Ortszeit) Passanten im Stadtteil Streatham attackiert hatte. Kurze Zeit später wurde er von der Polizei erschossen. Die Beamten seien Teil einer "vorbeugenden Anti-Terror-Operation" gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Zudem bestätigten die Behörden Augenzeugenberichte, wonach der Täter einen Sprengstoffgürtel trug. Es habe sich dabei aber um eine Attrappe gehandelt. Scotland Yard geht von einem islamistischen Terrorhintergrund aus.

Jüngsten Behördenangaben zufolge wurden nach dem Angriff drei Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Eines der Opfer, ein Mann, schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Auch eine Frau wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht, diese sollen aber nicht lebensbedrohlich sein. Eine weitere Frau erlitt leichte Verletzungen durch Glas, das durch die Schüsse der Polizei zu Bruch gegangen war.

"Ich habe gerade die Straße überquert, als ich einen Mann mit einer Machete und silbernen Behältern an der Brust gesehen habe", schilderte ein Jugendlicher der Nachrichtenagentur PA. Der Mann sei von einer Person in ziviler Kleidung verfolgt und mit mehreren Schüssen getötet worden. Vermutlich habe es sich um einen verdeckten Ermittler gehandelt, sagte der Jugendliche. Er selbst habe sich in eine Bücherei geflüchtet.

Premierminister Boris Johnson dankte der Polizei und den Rettungskräften über Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Betroffenen", teilte er mit. Londons Bürgermeister Sadiq Khan twitterte: "Terroristen versuchen uns zu spalten und unseren Lebensstil zu zerstören - hier in London werden wir sie damit niemals Erfolg haben lassen."

Weiterer Messerangriff in Belgien

Kurz nach der Tat in London ereignete sich auch in der belgischen Stadt Gent ein Zwischenfall. Polizisten hatten eine verdächtige Person angeschossen und an der Hand verletzt. Diese soll zuvor zwei Menschen mit einem Messer attackiert haben, wie Medien berichteten. Die Opfer seien nicht lebensgefährlich verletzt. Die Nachrichtenagentur Belga meldete unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft, es gebe keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.

Details wollen die Behörden demnach aber frühestens am Montag preisgeben. Das Geschehen blieb deshalb vorerst undurchsichtig. Zunächst hieß es, die angeschossene verdächtige Person sei ein Mann, später berichtete die Zeitung "Het Laatste Nieuws" von einer Frau. Eine Straße in Gent sei gesperrt, die Sicherheitskräfte mit großem Aufgebot vor Ort, meldete Belga.