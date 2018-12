Politik

Anschlag von Straßburg: Tatverdächtiger saß in Deutschland in Haft

Wer ist der Mann, der gestern in Straßburg drei Menschen getötet haben soll? Offenbar handelt es sich um einen 29-Jährigen, der bereits polizeibekannt war. Der Inlandsgeheimdienst führte ihn als Sicherheitsrisiko.

Der mutmaßliche Angreifer von Straßburg, der drei Menschen getötet und zwölf verletzt hat, war bereits polizeibekannt. So wurde der 29-Jährige vom Amtsgericht Singen wegen schweren Diebstahls zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und war in Deutschland in Haft. Nach dem Verbüßen der Strafe wurde er im Jahr 2017 nach Frankreich abgeschoben.

Am Vorabend hatten die Ermittler lediglich mitgeteilt, dass ihnen der Tatverdächtige bekannt sei. Die Straßburger Polizeipräfektur erklärte, der Täter sei vom Inlandsgeheimdienst als Sicherheitsrisiko eingestuft gewesen. Demnach gibt es eine eigene Akte: Über ihn sei ein sogenanntes "Fiche S" geführt worden, hieß es. In dieser Kategorie werden rund 26.000 Personen gelistet, darunter auch gewaltbereite Islamisten. Diesen Angaben zufolge ist den Behörden der volle Name des Mannes bekannt. Chérif C. soll in Straßburg geboren sein, er hatte offenbar einen französischen Pass und nordafrikanische Wurzeln.

Der Verdächtige hatte nach Angaben der Präfektur am Vorabend gegen 20 Uhr nahe dem Weihnachtsmarkt von Straßburg das Feuer eröffnet. Die Behörden beschrieben den genauen Tatort nicht näher und gaben lediglich an, der Täter habe an drei verschiedenen Orten in der Stadt "Terror" verbreitet. Zwischen 20 und 21 Uhr habe er sich zweimal einen Schusswechsel mit Sicherheitskräften im Patrouilleneinsatz geliefert. Die Nachrichtenagentur AFP meldete unter Berufung auf die Polizei, der vermutlich radikalisierte Mann sei vor seiner Flucht von Soldaten verletzt worden. Laut dem Sender France Info entkam er mit einem Taxi, das er gestohlen hatte. Wie stark der mutmaßliche Täter bei den Schusswechseln verletzt wurde, ist unklar.

Festnahme gescheitert

Der junge Mann hätte einem Medienbericht zufolge eigentlich schon am Dienstagmorgen verhaftet werden sollen. Offenbar waren ihm die Ermittler bereits wegen anderer Delikte auf der Spur. Am Vormittag scheiterte eine geplante Festnahme, wie mehrere Medien berichteten. Wie France Info unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, trafen ihn die ausgesandten Ermittler jedoch nicht zu Hause an.

Bei den Ermittlungen gegen ihn soll es ursprünglich um schweren Raub gegangen sein. Chérif C. wird in diesem Zusammenhang unter anderem auch versuchter Mord vorgeworfen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sollen Granaten gefunden worden sein, wie France Info und die Zeitung "Le Parisien" berichteten. Der 29-Jährige wohnte laut dem Lokalblatt DNA im Straßburger Stadtteil Koenigshoffen. Diesen Angaben zufolge wurde der Mann im Jahr 2011 zu einer zweijährigen Haftstrafe unter anderem wegen eines bewaffneten Überfalls verurteilt.

Der Täter ist noch immer flüchtig. Die Bundespolizei kontrolliert mehrere Grenzübergänge von Deutschland nach Frankreich. Die französische Regierung rief nach dem Anschlag die höchste nationale Sicherheitswarnstufe aus. Die Grenzen des Landes werden verstärkt kontrolliert, ebenso die Weihnachtsmärkte. Das Auswärtige Amt verschärfte seine Reisehinweise für Frankreich. Reisende werden gebeten, "besonders vorsichtig zu sein und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten".

Die Polizei geht bei dem Anschlag in Straßburg von einem terroristischen Hintergrund aus.Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete noch am Dienstagabend Ermittlungen wegen des Verdachts auf "Mord und Mordversuch im Zusammenhang mit einer terroristischen Unternehmung" und wegen "Bildung einer kriminellen terroristischen Vereinigung" ein.

