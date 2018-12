Der Hass im Netz hat Konsequenzen: Weil ein 18-Jähriger auf Instagram mehrfach seine Freude über den Anschlag in Straßburg mitteilt, wird er zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Den Tag des Anschlags nannte er den "schönsten Tag".

Weil er in sozialen Medien Freude über den Terroranschlag in Straßburg geäußert hat, ist ein 18-Jähriger zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Straßburger Staatsanwaltschaft bestätigte nun entsprechende französische Medienberichte.

Demnach wurde der Mann bereits am Montag wegen "Verherrlichung von Terrorismus" verurteilt. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Mann nach dem Anschlag auf Instagram mehrere öffentliche Nachrichten mit Bezug auf die Vorfälle verfasst - darunter eine, in der er den Wunsch äußerte, dass es Tote gegeben habe. In einer anderen Nachricht bezeichnete er den Tag des Anschlags als "schönsten Tag" für die Stadt Straßburg. Laut einem Polizeisprecher verständigten andere Internetnutzer daraufhin die Polizei.

Der Mann habe zugegeben, dass er mit den Nachrichten Aufmerksamkeit erregen wollte. Er sei bereits am Donnerstag, zwei Tage nach dem Anschlag, festgenommen worden. Der Anschlag in der Straßburger Innenstadt vor einer Woche hatte fünf Menschen aus dem Leben gerissen, mehrere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter Chérif Chekatt wurde am vergangenen Donnerstag in der Elsass-Metropole bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

Am Montagabend wurde zudem gegen einen Verdächtigen aus dem Umfeld Chekatts ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie aus Justizkreisen bestätigt wurde. Gegen ihn wird unter anderem wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft. Zwei weitere Verdächtige kamen am Montag in Polizeigewahrsam. Sie werden verdächtigt, eine Rolle bei der Beschaffung der Waffe gespielt zu haben. Ermittler hatten nach dem Anschlag zeitweilig noch weitere Menschen in Gewahrsam genommen, die aber laut früheren Berichten französischer Medien inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.