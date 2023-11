Anschlag in Deutschland geplant Terrorverdächtige in NRW und Brandenburg festgenommen

Die Polizei nimmt in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg zwei Jugendliche fest. Die Minderjährigen sollen einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge in Köln geplant haben. Die Behörden stufen sie als Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat ein.

Ermittler in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg haben zwei Jugendliche festgenommen, die einen islamistischen Anschlag in Deutschland geplant haben sollen. Die beiden Verdächtigen sollen sich per Chat verabredet haben, mit Brandsätzen oder einem Kleinlaster einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt oder eine Synagoge in Köln zu verüben, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach stieß der Verfassungsschutz bei der Beobachtung einschlägiger Telegram-Kanäle auf den 16-jährigen Tschetschenen aus dem brandenburgischen Wittstock und den 15-jährigen Afghanen aus Burscheid in Nordrhein-Westfalen.

Die Festnahmen erfolgten bereits am Dienstag. Wie der WDR meldet, ermitteln die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen des Verdachts der Planung der Begehung einer terroristischen Straftat. Auf Anfrage wollten sich die Behörden nicht äußern.

Beide Jugendlichen gelten als Sympathisanten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der Jugendliche aus Brandenburg wird laut WDR von den Sicherheitsbehörden als "relevante Person" der islamistischen Szene eingestuft. Er soll waffenaffin, extrem gewaltbereit und in der Vergangenheit durch die Verbreitung von dschihadistischer Propaganda aufgefallen sein. Bei seiner Festnahme habe er ein Messer bei sich getragen, meldet der "Tagesspiegel". In seiner Wohnung fand man demnach mehrere Handys und vier abgelaufene Duldungsbescheinigungen.

Unter dem Eindruck des Krieges im Nahen Osten hat das Bundesamt für Verfassungsschutz erst heute vor der akuten Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland gewarnt. Das Anschlagsrisiko habe "eine neue Qualität" erreicht, erklärte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang in Berlin. "Die Gefahr ist real und so hoch wie seit Langem nicht mehr."