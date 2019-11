Terrorverdächtiger in Berlin festgenommen

Bombenanschlag vorbereitet? Terrorverdächtiger in Berlin festgenommen

Eine Spezialeinheit der Bundespolizei durchsucht in der deutschen Hauptstadt eine Wohnung und fasst dort einen Mann, der einen Terroranschlag vorbereitet haben soll. Die Ermittler werfen ihm vor, sich Chemikalien für den Bau von Bomben beschafft zu haben.

Die Polizei hat in Berlin einen Mann unter Terrorverdacht gefasst. Der 37-jährige Syrer wird verdächtigt, einen Sprengstoffanschlag vorbreitet zu haben. Er soll sich dazu Chemikalien besorgt haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Außerdem wird er beschuldigt, sich in einer Chatgruppe über den Bau von Sprengvorrichtungen informiert zu haben. "Zweck des Chatverkehrs soll die Vorbereitung von Terroranschlägen gewesen sein", teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit.

Demnach soll der 37-Jährige seit diesem Frühjahr in einer Messenger-Gruppe, die der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) nahesteht, Anleitungen zum Bau von Waffen und zum Herstellen von Sprengstoff ausgetauscht haben. Dabei soll es um Plastiksprengstoff sowie Paket- und Magnetbomben gegangen sein. Thema waren demnach auch Kalaschnikow-Sturmgewehre, Maschinenpistolen und weitere Schusswaffen.

Eine Spezialeinheit der Bundespolizei nahm den Mann am Morgen fest. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegen ihn. Zudem sei die Wohnung des Verdächtigen in Berlin durchsucht worden, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde weiter mit.

Hinweis kam wohl aus dem Ausland

Die Bombe sollte demnach zu einem unbekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort gezündet werden, um möglichst viele Menschen zu töten und zu verletzen. Im August und September 2019 soll der Mann unter anderem Aceton und Wasserstoffperoxidlösung gekauft haben. Beide Chemikalien werden für die Herstellung des hochexplosiven Triacetontriperoxid benötigt. Der Mann wurde auf Grundlage eines Haftbefehls des Amtsgerichts Tiergarten festgenommen.

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios handelt es sich um einen Mann namens Abdullah H. - dieser stand demnach bereits seit mehreren Monaten im Visier der Sicherheitsbehörden. Einen ersten Hinweis hätte das Bundesamt für Verfassungsschutz von einem ausländischen Nachrichtendienst bekommen, heißt es.