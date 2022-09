Mit dem "Klimabonus" will Österreich die Auswirkungen einer neuen CO2-Steuer auf die Bürger abfedern. Die Prämie wird im Februar 2022 beschlossen und beträgt mittlerweile 500 Euro. Die Regierung muss nun einräumen, dass auch Verstorbene den Bonus erhalten.

Österreichs Regierung hat eingeräumt, den sogenannten Klimabonus auch an Tausende Verstorbene auszuzahlen. Die Prämie von 500 Euro für Erwachsene und 250 Euro für Kinder werde seit Anfang September all jenen zugestanden, "die seit mindestens sechs Monaten einen Erstwohnsitz in Österreich nachweisen können", sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums. Damit gehe das Geld auch an all jene Toten, die noch im Verzeichnis der Finanzämter stünden, fügte sie hinzu.

Die Prämie geht in diesem Fall an die Erben der Verstorbenen. Laut Ministerium ist es rechtlich nicht möglich, das Geld zurückzuzahlen. Betroffene, die dies versucht hatten, meldeten sich bei der österreichischen Presse.

Der "Klimabonus" war im Februar auf Initiative der Grünen verabschiedet worden und soll einmal jährlich ausgezahlt werden. Er soll die Auswirkungen einer neuen CO2-Steuer für Unternehmen auf die Verbraucher abschwächen. Für den Staat bedeutet das eine milliardenschwere Einmalzahlung. Vor Beginn der Ausschüttung wurde die Prämie noch einmal verdoppelt, um die Preissteigerungen infolge des Kriegs in der Ukraine aufzufangen.

Der Bonus wurde schon vor Bekanntwerden seiner skurrilen Begleiterscheinungen kontrovers diskutiert. Die liberale Oppositionspartei Neos forderte am Mittwoch eine komplette Überarbeitung des Gesetzes und verurteilte die Verschwendung von Steuergeldern. Zuvor hatte es unter anderem von Mitgliedern der mit den Grünen regierenden ÖVP Kritik daran gegeben, dass auch Asylbewerber die Prämie erhalten.