Einen Handelsdeal mit der EU hält Präsident Trump noch vor der US-Wahl für möglich. Allerdings seien die Europäer als Handelspartner "schwieriger als China" - und die USA ganz ohne Abkommen möglicherweise besser gestellt.

US-Präsident Donald Trump hat sich im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos zuversichtlich gezeigt, "schnell" einen Handelsdeal mit der Europäischen Union zu schließen. Gleichzeitig bezeichnete er die EU als unbequemen Handelspartner. "Die EU wurde geschaffen, um uns Probleme zu machen", sagte Trump bei einer Fragerunde vor Journalisten. Die Europäer seien "als Geschäftspartner schwieriger als China".

Für einen Handelsdeal mit Europa will Trump trotzdem schon ein Datum im Kopf haben. "Ich denke, wir werden noch vor den Wahlen ein Abkommen haben", so Trump. Allerdings sei es für die USA am besten, wenn es gar nicht erst zu einem Deal kommen würde: "Wenn wir kein Abkommen erzielen, wird es uns sogar noch besser gehen." Europa sei toll, aber schwierig, um Geschäfte zu machen. "Fragen Sie Boris, ihm wird es jetzt auch besser gehen", sagte Trump mit Blick auf den britischen Premierminister Johnson.

Dass die Europäer mit ihm über einen Handelsdeal sprechen wollen, wertet der US-Präsident dennoch als großen Erfolg - seine Vorgänger hätten das nicht geschafft. Er habe jedoch erst das Teilabkommen mit China schließen wollen, bevor er sich um Europa kümmere. Nun müssten sich die Europäer "beeilen".

"Die WTO muss sich ändern"

Gleichzeitig untermauerte Trump seine Kritik an der Welthandelsorganisation (WTO) und verlangte erneut eine Reform. Die WTO habe die USA lange Zeit sehr unfair behandelt. Ohne die Organisation habe China nie die Rolle einnehmen können, die das Land nun innehabe. China und auch Indien hätten nun großartige Vorteile. WTO-Generaldirektor Roberto Azevedo betonte, das System habe in vielen Bereichen nicht richtig funktioniert: "Die WTO muss sich ändern." Dazu sei die Handelsorganisation bereit. Alle müssten aber zusammenarbeiten, damit die WTO eine relevante Rolle angesichts der aktuellen Herausforderungen spielen könne.

Auf die Forderungen der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg angesprochen, sagte Trump, diese solle sich lieber um andere Länder und Kontinente kümmern. Die Umweltdaten der USA seien extrem gut: "Wir sind sauber und wunderschön". Es gebe allerdings einen anderen Kontinent, von dem Qualm aufsteige.