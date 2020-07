Das Virus breitet sich auch in Florida rasant aus. Trump will deshalb auf die dortige Großveranstaltung mit 19.000 Delegierten verzichten.

Weil der Gouverneur von North Carolina auf die Einhaltung der Corona-Auflagen pocht, verlegen die Republikaner ihren Nominierungsparteitag nach Florida. Doch inzwischen wütet das Virus auch hier. Auch Präsident Trump wird die Großveranstaltung nun zu heikel.

Angesichts der Zunahme von Corona-Neuinfektionen im US-Bundesstaat Florida sagen die Republikaner ihren dort für Ende August geplanten Parteitag ab. Die Gesundheit der Menschen gehe vor, sagte Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Es gibt in unserem Land nichts wichtigeres als die Sicherheit unserer Menschen", sagte Trump. Für eine große Versammlung sei "nicht der richtige Zeitpunkt".

Die formelle Nominierung Trumps zum Kandidaten für die Präsidentenwahl am 3. November soll in kleinerem Rahmen in Charlotte im Bundesstaat North Carolina erfolgen. Die Absage der in Florida geplanten Großveranstaltung stellte für Trump eine Kehrtwende dar. Ursprünglich sollte die gesamte Wahlparty mit rund 19.000 Delegierten in North Carolina durchgeführt werden. Der dortige Gouverneur, Roy Cooper, hatte es jedoch abgelehnt, die Auflagen zum Gesundheitsschutz herunterzusetzen. Eine solche Großveranstaltung werde nur unter Auflagen wie dem Tragen von Masken und weniger Teilnehmern möglich sein, sagte Cooper. Die Republikaner verlegten daraufhin den größten Teil der vom 24. bis 27. August geplanten Veranstaltung nach Jacksonville, Florida.

Seit Mitte Juni hat sich jedoch die Corona-Situation in Florida deutlich zugespitzt. In dem Staat mit gut 21 Millionen Einwohnern gibt es inzwischen rund 400.000 bekannte Infektionen mit Sars-CoV-2. Jacksonville gehört zu den stark betroffenen Gebieten. In den USA entscheidet jeder der 50 Bundesstaaten separat darüber, welche Corona-Auflagen zu welchem Zeitpunkt gelten und wann es Zeit für Lockerungen ist. Voll besuchte Großveranstaltungen gelten jedoch bislang fast überall als tabu.