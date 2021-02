Über einen Monat lang ist es ruhig um den ehemaligen US-Präsidenten. Nun steht Donald Trump wieder im Rampenlicht. Auf einer Konferenz konservativer Aktivisten macht er eine Ansage, die an der republikanischen Basis für Euphorie sorgen dürfte.

Fünfeinhalb Wochen nach seinem Abgang aus dem Weißen Haus meldet sich Donald Trump zurück. Auf dem Kongress CPAC, einer Veranstaltung konservativer Aktivisten in Orlando im Bundesstaat Florida, hält er seine erste Rede als Alt-Präsident. Sie beinhaltet reichlich Kritik an seinem Amtsnachfolger, vor allem aber eine Botschaft, die allgemein mit Spannung erwartet wurde: Trump will Republikaner bleiben. Die Gründung einer eigenen Partei schließt er aus.

"Wir haben die republikanische Partei." Sie werde vereint und stärker als je zuvor sein. "Ich werde weiterhin direkt an eurer Seite kämpfen." Frühere Berichte über eine mögliche Gründung einer eigenen Partei seien "Fake News" gewesen. Die "unglaubliche Reise", die er und seine Unterstützer vor vier Jahren angetreten hätten, sei noch lange nicht vorbei.

Ob er auf diese Reise einer weiteren Präsidentschaftskandidatur anstrebt, ließ Trump offen. "Eigentlich haben sie gerade das Weiße Haus verloren, wie ihr wisst", sagte der 74-Jährige mit Blick auf die Demokraten. "Ich könnte sogar beschließen, sie ein drittes Mal zu schlagen." Das Publikum quittierte diese Aussage mit tosendem Applaus und "USA, USA, USA"-Rufen. Trump hatte in der Vergangenheit offen mit der Möglichkeit einer erneuten Präsidentschaftskandidatur geliebäugelt. Nach seinem Freispruch im Impeachment-Prozess wegen der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar steht ihm dieser Weg grundsätzlich offen.

Harsche Kritik an Biden

Trump wiederholte die Lüge, dass er durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden sei. Und er ließ kein gutes Haar an der Biden-Regierung: Der Demokrat habe den "katastrophalsten ersten Monat" aller Präsidenten der modernen US-Geschichte hingelegt, sagte Trump. . Die Regierung sei "Anti-Jobs, Anti-Familie, Anti-Grenzen, Anti-Energie, Anti-Frauen, Anti-Wissenschaft".

Bei großen Teilen der Partei und der Basis genießt Trump nach wie vor großen Rückhalt, auch wenn es parteiinterne Kritiker gibt. Das zeigte sich auch bei einer Meinungsumfrage unter den Teilnehmern der CPAC-Konferenz zu der Frage, wer der beste Präsidentschaftskandidat der Republikaner bei der Wahl 2024 wäre.

Trump landete mit 55 Prozent mit großem Vorsprung auf dem ersten Platz. Floridas Gouverneur Ron DeSantis kam mit 21 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Alle anderen potenziellen Kandidaten landeten im einstelligen Bereich. Bei der Umfrage stellten 97 Prozent der Teilnehmer Trump ein gutes Zeugnis aus.