Schon länger deutete es der ehemalige US-Präsident Trump an, nun berichtet die "New York Times": Der Republikaner wird die erste Fernsehdebatte im Vorwahlkampf seiner Partei nicht besuchen. Für seinen Herausforderer Ron de Santis könnte dies unangenehme Folgen haben.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird einem Zeitungsbericht zufolge nicht an der ersten Fernsehdebatte im Vorwahlkampf seiner Republikaner am Mittwoch kommender Woche teilnehmen. Stattdessen werde er dem früheren Fox-News-Moderator Tucker Carlson ein Online-Interview geben, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf mit den Plänen des Politikers vertraute Personen.

Ein Sprecher Trumps sagte, bisher sei zu dem Thema noch nichts entschieden. Trump hatte bereits länger angedeutet, nicht an der Debatte teilzunehmen. Er begründete dies damit, dass es für ihn als klarem Favoriten bei den Republikanern keinen Sinn ergebe, sich von anderen potenziellen Präsidentschaftsbewerbern angreifen zu lassen.

Jüngsten Umfragen zufolge führt Trump das Bewerberfeld der Republikaner für die Präsidentenwahl 2024 mit 47 Prozent mit Abstand an. Mit 13 Prozent Zustimmung unter den Wählern der Partei folgt abgeschlagen auf Platz zwei der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Trumps Abwesenheit bei der Fernsehdebatte könnte bedeuten, dass andere Kandidaten vor allem DeSantis angehen, um sich selbst als Alternative für die Vorwahlen in Stellung zu bringen. Nur wenige von Trumps Rivalen haben offen Kritik an dem Ex-Präsidenten geübt, auch nachdem immer mehr Anklagen gegen ihn erhoben worden waren.

Auch Anklage in Georgia

So muss sich Trump nun auch im Zusammenhang mit der Wahlniederlage 2020 im US-Bundesstaat Georgia vor Gericht verantworten. Staatsanwältin Fani Willis reichte am Montag beim Gericht in Fulton County elf Anklagepunkte gegen Trump und seine Mitarbeiter ein. Trump hat bis Freitag kommender Woche Zeit, sich freiwillig dem Gericht zu stellen.

Zwei Tage vor Ablauf dieser Frist findet das TV-Duell am Abend Ortszeit in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin statt. Es wird von Fox News übertragen. Trump hatte Fox News zuletzt für die Berichterstattung über seine Person kritisiert. Nachdem sich Moderator Carlson und der Sender getrennt hatten, startete Carlson ein eigenes Medienunternehmen. Fox, die Republikaner und Carlson waren nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.